“اليونيفيل” تعلن عن اكتشاف نفق وعدة ذخائر غير منفجرة قرب بلدة القصير جنوب لبنان- (تدوينة)

منذ 39 دقيقة

الحساب الرسمي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)- إكس

بيروت: أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفق بطول 50 مترا وعدد من الذخائر الحية قرب بلدة القصير في جنوب لبنان.

وقالت اليونيفيل في بيان إنه “خلال عملية ميدانية مؤخرا في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقا يبلغ طوله حوالي 50 مترا وعددا من الذخائر الحية قرب القصير. وفقا للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني”.

وأعلنت اليونيفيل أنها ” تواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات”.

(د ب أ)

