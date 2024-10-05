إيرلندا تندد بطلب إسرائيل “نقل” قسم من اليونيفيل في جنوب لبنان

دبلن : نددت الرئاسة الإيرلندية السبت بطلب إسرائيل “نقل” قسم من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والتي تنتشر على طول الحدود بين اسرائيل ولبنان والتي تضم 347 جنديا إيرلنديا.

وقال الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز في بيان إن “تهديد قوات الدفاع الإسرائيلية هذه القوة لحفظ السلام والسعي الى إخراجها من القرى التي تدافع عنها هو أمر مشين. الواقع أن اسرائيل تطالب برحيل كامل قوة يونيفيل التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة”.

وأضاف “أن الأمر ليس إهانة بحق أكبر مؤسسة دولية تضم 193 عضوا فحسب، بل إهانة أيضا للجنود وعائلاتهم الذين جازفوا لنتمكن جميعا من العيش بسلام وحماية الأكثر ضعفا”.

وفي وقت سابق السبت، أكدت اليونيفيل أن قواتها لا تزال في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلبا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها، قبيل بدئها عملياتها البرية المحدودة.

وقالت اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي أبلغها في 30 أيلول/ سبتمبر “عزمه شنّ عمليات برية محدودة في لبنان، وطلب منا نقل بعض مواقعنا”، مؤكدة في الوقت ذاته “لا يزال جنود حفظ السلام في جميع المواقع”.

(أ ف ب)