إيرلندا تندد بطلب إسرائيل “نقل” قسم من اليونيفيل في جنوب لبنان

دبلن : نددت الرئاسة الإيرلندية السبت بطلب إسرائيل “نقل” قسم من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والتي تنتشر على طول الحدود بين اسرائيل ولبنان والتي تضم 347 جنديا إيرلنديا.
وقال الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز في بيان إن “تهديد قوات الدفاع الإسرائيلية هذه القوة لحفظ السلام والسعي الى إخراجها من القرى التي تدافع عنها هو أمر مشين. الواقع أن اسرائيل تطالب برحيل كامل قوة يونيفيل التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة”.
وأضاف “أن الأمر ليس إهانة بحق أكبر مؤسسة دولية تضم 193 عضوا فحسب، بل إهانة أيضا للجنود وعائلاتهم الذين جازفوا لنتمكن جميعا من العيش بسلام وحماية الأكثر ضعفا”.
وفي وقت سابق السبت، أكدت اليونيفيل أن قواتها لا تزال في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلبا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها، قبيل بدئها عملياتها البرية المحدودة.
وقالت اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي أبلغها في 30 أيلول/ سبتمبر “عزمه شنّ عمليات برية محدودة في لبنان، وطلب منا نقل بعض مواقعنا”، مؤكدة في الوقت ذاته “لا يزال جنود حفظ السلام في جميع المواقع”.
(أ ف ب)
هههها ……هههها …..ههها …. شجاعة ما بعدها شجاعة …..هكذا هناك من يرفض ” أمر ” الصهاينة ….؟؟؟؟ ….هل دارت الأيام على الصهاينة إلى ” هذا الحد ” ؟؟؟هههها
اليونفيل عاجزة فعل شيء.هي فقط تتمتع بامتيازات ورواتب عالية.وعند الوطيس تختفي
في جحورها.
والأنكى من ذلك أنها انشئت لحماية ظهر عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️☝️🔥🐒👹🚀
هه اليونيفيل تحمي ظهر عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين هذي عقود وعقود وعقود والله يكسر ظهرك يا أمريكا يا راعية الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇱🇧🇵🇸🇮🇷☹️☝️🔥🐒🔥🚀
قال أن مهمتهم الحفاظ على السلام وحماية الضعفاء
يقصد حماية المساكين العرب الضعفاء المهددون بالانقراض