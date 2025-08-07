سياسة | عربي

“اليونيفيل” تكتشف شبكة أنفاق محصّنة لـ”حزب الله” تحتوي راجمات صواريخ وألغاماً

منذ ساعة واحدة

قوات تابعة لـ"اليونيفيل" في موقع استهدفته غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

سعد الياس
1

بيروت- “القدس العربي”:

بعد يومين على إعلان الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، لفت بيان هو الأول من نوعه لقوات “اليونيفيل” عن اكتشاف شبكة أنفاق محصّنة وأسلحة تابعة لـ”حزب الله” جنوب نهر الليطاني في عملية مشتركة مع الجيش اللبناني.

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات “اليونيفيل” أندريا تيننتي، أنه “في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل (الكتيبة الفرنسية) شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة”.

وقال “إن الشبكة شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

شهيد بغارة إسرائيلية في بلدة كفردان وقنابل على الناقورة والوزاني

على صعيد آخر، نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخين على بلدة كفردان، أدت إلى سقوط شهيد يدعى علاء هاني حيدر.

وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة لجهة البحر. كما ألقت أخرى 3 قنابل صوتية على أطراف بلدة الوزاني.

وأفيد بأن الجيش اللبناني عثر على آليتين مسيّرتين إسرائيليتين “روبوت” معطلتين في بلدة يارون.

كلمات مفتاحية

  1. يقول ولد البلاد:
    أغسطس 7, 2025 الساعة 4:47 م

    و ھل اليونيفيل” عمياء لم نستطيع رأية قواعيد الجيش الإسرائيلولي في بلد مستقل اللبنان ؟!!

