اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة تابع لنا في جنوب لبنان

بيروت: أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الأربعاء، أن دبابة اسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة في أحد مواقعها بجنوب البلاد، بعد أيام من حوادث مماثلة أدت لجرح بعض عناصرها وأثارت تنديدا دوليا.

وقالت في بيان “رصد جنود حفظ السلام المتمركزون في موقع بالقرب من كفركلا صباح هذا اليوم دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق النار على برج المراقبة الخاص بهم، وقد تم تدمير كاميرتين، وتضرر البرج”.

وأضافت “مرة أخرى، نرى إطلاق نار مباشرا ومتعمدا على ما يبدو على موقع تابع لليونيفيل”، مذكرةً “الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

We remind the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect the inviolability of UN premises at all times. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 16, 2024

وتعرضت قوات حفظ السلام في لبنان لإطلاق نار عدة مرات خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود على الأقل.

كما اقتحمت دبابات إسرائيلية بشكل قسري البوابة الرئيسية لقاعدة الأمم المتحدة في جنوب لبنان يوم الأحد الماضي.

يذكر أن هذه قوات اليونيفيل لم تغادر مواقعها في جنوب لبنان بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان في أول أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بالرغم من مطالبة إسرائيل بانسحابها من مواقعها، وبالرغم من تعرض عدد من مواقعها ولا سيما مقرها العام في منطقة رأس الناقورة لإطلاق نار، وقصف إسرائيلي وإصابة عدد من جنودها.

وتحث اليونيفيل باستمرار الأطراف على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار.

(وكالات)