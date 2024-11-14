اليونيفيل: مسلحون مجهولون أطلقوا الرصاص على قواتنا في جنوب لبنان

بيروت: قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم الخميس إن شخصين أو ثلاثة أشخاص مجهولين أطلقوا نحو 30 رصاصة تجاه جنود حفظ السلام الذين ردوا بإطلاق النار و”من ثم تابعوا سيرهم الى الأمان”.

وأضافت اليونيفيل في بيان أنه لم يتعرض أحد لإصابات وأنها فتحت تحقيقا.

بيان صحفي: هذا الصباح، لاحظت دورية تابعة لقوات اليونيفيل بالقرب من قلاوية مخبأ للذخيرة بالقرب من الطريق. وبعد إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية، واصل جنود حفظ السلام مسارهم المخطط له. https://t.co/TLHOOnyR4g — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) November 14, 2024

(وكالات)