سياسة | عربي

اليونيفيل: مسلحون مجهولون أطلقوا الرصاص على قواتنا في جنوب لبنان

14 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

بيروت: قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم الخميس إن شخصين أو ثلاثة أشخاص مجهولين أطلقوا نحو 30 رصاصة تجاه جنود حفظ السلام الذين ردوا بإطلاق النار و”من ثم تابعوا سيرهم الى الأمان”.

وأضافت اليونيفيل في بيان أنه لم يتعرض أحد لإصابات وأنها فتحت تحقيقا.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أب وأم و4 أطفال.. إسرائيل تقتل أسرة لبنانية كاملة بغارة على بعلبك
منذ 33 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري من لواء “غولاني” في جنوب لبنان- (صورة)
منذ 50 دقيقة
لثالث مرة السبت.. غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية و6 شهداء في غارة على بعلبك- (فيديوهات)
منذ ساعتين
رجل لبناني يسقط من شرفة منزله أثناء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية- (شاهد)
منذ 10 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية