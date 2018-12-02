اليويفا يعتمد بطولة جديدة للأندية الأوروبية

لندن-“القدس العربي”:

أعلن الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني، موافقة أعضاء المكتب التنفيذي، على إقامة بطولة ثالثة جديدة للأندية جنبًا إلى جنب مع بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك سيتم بداية من عام 2021 وحتى 2024، مع إمكانية تثبيت البطولة، في حالة حققت النجاحات المُنتظرة.

وبحسب ما ذكره موقع “اليويفا” الرسمي، فإن اجتماع المكتب التنفيذي، الذي عُقد مساء اليوم الأحد في العاصمة الأيرلندية “دبلن”، أسفر عن اعتماد ثالث بطولات أندية القارة العجوز، تحت مُسمى “UEL2” –الدوري الأوروبي 2-، وبمشاركة 32 فريقًا.

وأوضح البيان، أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة على ثمان مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، فيما سيضطر صاحب المركز الثاني لخوض معركة مع ثالث مجموعات بطولة الدوري الأوروبي القديمة، في مرحلة يُطلق عليها دور الـ16 مُكرر، أشبه بما يحدث مع ثالث دوري مجموعات دوري الأبطال، الذي يتأهل لليوربا ليغ.

وفي الختام، أشار البيان إلى أن البطولة الجديدة ستُلعب على مدار 15 أسبوعًا، سيشهد 141 مباراة، مثل اليوربا ليغ، مع منح البطل تأشيرة اللعب في الدوري الأوروبي في العام التالي لتتويجه، مع تغيير جديد في موعد نهائي البطولات الثلاث، بإقامة المباريات النهائية في أسبوع واحد، تبدأ بنهائي دوري الأبطال يوم السبت، ثم نهائي البطولة الحديثة مساء الأربعاء ويليه نهائي ثاني أهم بطولة مساء الخميس.

من جانبه دّعم رئيس اليويفا قرار اعتماد البطولة الحديثة، قائلاً “هذه البطولة ستجعل منافسات أندية اليويفا أكثر شمولاً من أي وقت مضى، سيكون هناك المزيد من المباريات للمزيد من الأندية، مع المزيد من الاتحادات الممثلة في البطولات، وقد تم الوصول لهذه البطولة، من خلال الحوار المستمر مع الأندية، كان هناك طلبًا واسع النطاق من جميع الأندية، لزيادة فرصهم في المشاركة بالبطولات، وقد تحقق ذلك”.