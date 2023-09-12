“اليويفا” يعلن دقيقة صمت لضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

نيون- سويسرا: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء الثلاثاء، قرارا بالوقوف “دقيقة صمت” في المباريات بالملاعب الأوروبية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب اللذين أوديا بحياة آلاف الأشخاص.

وقال الاتحاد في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “سيقف يويفا دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات والأندية حتى نهاية الأسبوع المقبل، حدادا على ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب”.

وأضاف الاتحاد: “قلوب كرة القدم الأوروبية مع شعبي ليبيا والمغرب في هذه الأوقات الصعبة”.

وحتى مساء الثلاثاء، تسبب إعصار دانيال في مصرع 5300 شخص في مدينة درنة الليبية وحدها، وفق تصريحات أدلى بها محمد أبولموشه، المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار في درنة إلى 10 آلاف قتيل، مع خسائر مادية كبيرة.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، أودى الزلزال بحياة 2901 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.

(الأناضول)