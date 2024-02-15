منوعات | أبيض و أسود

امرأة باريسية تطلق على مولودها اسم جزائري ساعدها في ولادته

15 - فبراير - 2024

حجم الخط
5

باريس: أطلقت امرأة باريسية على مولودها اسم رجل ساعدها في ولادته، بعد أن انجبته بشكل غير متوقع على رصيف بالقرب من باريس.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الأربعاء أن المرأة ( 34 عاما) فوجئت بآلام المخاض في الشارع في الوقت الذي كان يمر فيه رجل بسيارته.

وتوقف رجل الإطفاء السابق الجزائري، الذي يقيم بشكل غير شرعي في فرنسا،  على الفور. وساعد المرأة أثناء الولادة.

وقال الرجل للصحيفة إنه خلال عمله مع فرقة الإطفاء في الجزائر، تعرض بالفعل لمواقف من هذا النوع.

وعندما زار الأم في المستشفى، علم أنها أعطت ابنها الصغير اسمه رابح.

وشكر عمدة حي “أولناي-سو-بوا” في باريس، والذي جرت فيه واقعة الولادة، المتطوع الشجاع.

ويأمل الرجل الآن في الحصول على أوراق الإقامة حتى يتمكن من العمل في مهنته الفعلية مرة أخرى.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ريفي:
    فبراير 15, 2024 الساعة 1:53 ص

    الجزائرين جننوا العالم، الله ينصر بهم

    رد
  2. يقول ابو صفوان:
    فبراير 15, 2024 الساعة 7:41 ص

    هذه شيم الرجال. تحية تقدير واكبار له عن هذا العمل الانساني.

    رد
  3. يقول Suleiman:
    فبراير 15, 2024 الساعة 11:23 ص

    حتى الاسم يتماشى مع الحدث

    رد
  4. يقول مسرحية جديدة:
    فبراير 15, 2024 الساعة 12:55 م

    هذه بلا شك مسرحية للحصول على الوثائق، الغريب الشوارع مكتضة بشكل كبير ودائم لماذا لم يكن احد اخر في مكان الواقعة، و الاغرب كيف يبقى رجل من بلد غني بالغاز في اوروبا بدون وثائق

    رد
    1. يقول جيرار فوري:
      فبراير 15, 2024 الساعة 6:36 م

      الحسود لا يسود اللهم كثر…

أخبار ذات صلة

الجزائر تحذر من معاودة تنظيم “الدولة” للظهور في العراق وسوريا.. وتدعو لدراسة علاقة الإرهاب بالجريمة المنظمة- (فيديو)
منذ 9 ساعات
الجزائر وجنوب أفريقيا تبرزان تكامل جهودهما في حماية الفلسطينيين.. ودعم تركي- إيراني للتحركات الجزائرية بمجلس الأمن
منذ 12 ساعة
الجزائر توزع مشروع قرار معدل يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
منذ 22 ساعة
لوموند: قضية الصحراء الغربية وراء عرقلة المصالحة بين الجزائر ومدريد
15 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية