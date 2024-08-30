امرأة تطعن خمسة أشخاص في حافلة بألمانيا

برلين: قالت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، إن خمسة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيغن الواقعة غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاما.

وكان 40 شخصا على الأقل يستقلون الحافلة المتجهة إلى مهرجان في مدينة زيغن، الواقعة على بعد حوالي 75 كيلومترا شرق كولونيا، عندما وقع الهجوم حوالي الساعة 40:7 مساء (1740 بتوقيت جرينتش)، وفقا لبيان الشرطة.

وأبلغ العديد من الركاب الشرطة التي قامت باعتقال المرأة، وهي مواطنة ألمانية.

ولم يتضح الدافع وراء الجريمة، وقالت الشرطة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الهجوم كان هجوما إرهابيا.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن المرأة التي نفذت الهجوم ربما كانت تعاني من مشكلات متعلقة بالصحة العقلية.

ويأتي هذه الحادث بعد أسبوع واحد تماما من عملية الطعن المميتة في مدينة زولينغن الواقعة غربي ألمانيا، حيث قتل مهاجم يحمل سكينا ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين.

وتم القبض على المشتبه به وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 26 عاما.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الجريمة، إلا أن السلطات الألمانية مازالت تحقق في صحة هذا الادعاء.

وناشدت الشرطة في زيغن المواطنين “عدم نشر تقارير كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات الأخرى، وبصفة خاصة عدم الإشارة إلى وقوع هجوم إرهابي”.

وأضافت الشرطة أنه لا توجد معلومات تشير إلى وجود مثل هذا الدافع.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث مساء الجمعة. وتم فرض طوق أمني حول مكان الجريمة، ويتم تأمين الأدلة واستجواب الشهود، وفقا للبيان.

وكانت الحافلة تنقل الركاب إلى مهرجان للاحتفال بالذكرى الـ800 لتأسيس مدينة زيغن.

(د ب أ)