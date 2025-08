“امرأة لا مثيل لها”.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مقدمة برامج سابقة في أبرز منصب قضائي بواشنطن

واشنطن: صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم السبت، على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو في منصب قضائي بارز، لتكون أحدث شخصية إعلامية يضمّها الرئيس دونالد ترامب إلى إدارته.

وتم تأكيد تعيين بيرو مدعية عامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتًا مقابل 45، بعدما حضّ ترامب، الذي يهيمن حزبه الجمهوري على المجلس، على تسريع المصادقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت بيرو قد عُيّنت بشكل مؤقت في هذا المنصب في أيار/مايو الماضي، ضمن سلسلة تعيينات منحها ترامب لمذيعين وإعلاميين بارزين في مناصب حكومية مؤثرة.

ويُعرف عن بيرو، التي تبلغ من العمر 74 عامًا، أنها شغلت سابقًا منصب المدعية العامة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك، ووصفها ترامب في إحدى المناسبات بأنها “امرأة لا مثيل لها”.

واكتسبت شهرتها من خلال تقديم برنامج “القاضية جانين بيرو” بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج “العدالة مع القاضية جانين” على قناة “فوكس نيوز”، الذي استمر لمدة 11 عامًا. كما شاركت في تقديم برنامج “الخمسة” على القناة نفسها، قبل أن تتولى منصبها المؤقت، الذي يُعد من بين أقوى المناصب القضائية في الولايات المتحدة.

وبانضمامها إلى الإدارة، تلتحق بيرو بشخصيات تلفزيونية أخرى شغلت مناصب رسمية في عهد ترامب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان يشارك في تقديم برنامج “Fox & Friends Weekend”، ووزير النقل شون دافي، الذي عرف من خلال مشاركته في برامج تلفزيون الواقع وتقديمه لبرنامج على قناة “فوكس بيزنس”.

من جانبه، أعرب ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، عن معارضته للتعيين، مؤكدًا أن بيرو “لا ينبغي أن تتولى منصب المدعية العامة الدائمة للولايات المتحدة”، واصفًا تعيينها بأنه “موافقة سطحية من دونالد ترامب”.

I am blessed to have received a Senate confirmation vote this evening of 50 to 45 to be the United States attorney for the District of Columbia the largest United States Attorney’s Office in the country. Thank you to those senators who supported my confirmation and DC- get ready…

— Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) August 3, 2025