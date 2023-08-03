امرأة من أصول إيرانية تقدم على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم- (صور)

ستوكهولم: أقدمت امرأة منحدرة من أصول إيرانية على حرق نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، وذلك تحت حراسة الشرطة.

ونفذت المرأة، التي تدعى مرجان بيرامي (47 عاما)، الاعتداء على شاطئ Angbybadet بمنطقة بروما في ستوكهولم، تحت حراسة الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة.

İsveç’in başkenti Stockholm’ün Bromma bölgesinde bulunan Angbybadet sahilinde 47 yaşındaki İran asıllı Bayrami Marjan, polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı. pic.twitter.com/HVzEUxzhVz — TRHaber (@trhaber_com) August 3, 2023

KUR’AN-I KERİM’E ALÇAK BİR SALDIRI DAHA İsveç Stockholm’ün Bromma bölgesinde bulunan Angbybadet sahilinde 47 yaşındaki İran asıllı Bayrami Marjan, polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakarak tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savundu. 🔺Marjan, Kur’an-ı Kerim’i mangalda… pic.twitter.com/J4NcIrOZaV — Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) August 3, 2023

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إلى جانب استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

(الأناضول)