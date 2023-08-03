سياسة | دولي

امرأة من أصول إيرانية تقدم على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم- (صور)

منذ 13 دقيقة

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ستوكهولم: أقدمت امرأة منحدرة من أصول إيرانية على حرق نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، وذلك تحت حراسة الشرطة.

ونفذت المرأة، التي تدعى مرجان بيرامي (47 عاما)، الاعتداء على شاطئ Angbybadet بمنطقة بروما في ستوكهولم، تحت حراسة الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إلى جانب استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

(الأناضول)

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