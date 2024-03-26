سياسة | دولي

انتحاري يقتل 5 عمال صينيين في باكستان

26 - مارس - 2024

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إسلام آباد: قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل بينهم خمسة عمال صينيين قُتلوا عندما هاجم انتحاري مركبتهم في شمال غرب باكستان.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة بيشام في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وقال جول نعيم المسؤول بالشرطة المحلية” “لقي ما لا يقل عن خمسة صينيين حتفهم في هجوم انتحاري”.

ومن بين القتلى، السائق الباكستاني الذي كان يقود المركبة.

وقال نعيم إن قافلة تحمل عمالا ومهندسين صينيين كانت في طريقها إلى جيلجيت عندما اصطدمت سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس بمركبتهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن المسلحين المتشددين الذين تربطهم صلة بحركة طالبان باكستان، والمتمردين القوميين غالبا ما يستهدفون المصالح الصينية في باكستان.

وتشهد المنطقة التي تقع في شمال غرب باكستان، المتاخمة لأفغانستان، زيادة مستمرة في أعمال العنف التي يشنها المسلحون منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان خلال عام 2021.

(د ب أ)

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