سياسة | عربي

انتحاري يقتل 7 في مقهى بمقديشو

منذ ساعة واحدة

صورة أرشيفية

حجم الخط
0

مقديشو: قال شاهد ومصادر طبية إن انتحاريا فجر مواد ناسفة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل.

وذكر الشاهد أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مضيفا أن المقهى يرتاده جنود.

وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار، لرويترز “أحصيت وساعدت في نقل 7 قتلى وستة جرحى معظمهم جنود”.

وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبة عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى وقالت إن عدد الجرحى 8.

ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في السابق مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في مقديشو ومناطق أخرى من الصومال.

وفي يونيو حزيران قتلت حركة الشباب التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية 54 جنديا أوغنديا في قاعدتهم جنوب غرب مقديشو.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خمسة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في الصومال
منذ 22 ساعة
16 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري وسط الصومال -(صور وفيديو)
23 - سبتمبر - 2023
الصومال يحظر تيك توك وتلغرام للحد من الدعاية “الإرهابية”
21 - أغسطس - 2023
مقتل 30 عنصرا من “الشباب” في عملية عسكرية وسط الصومال
16 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية