انتحار جنرال متقاعد في تشيلي بعد إدانته بمقتل مغن شعبي عام 1973

تشيليون يشيعون جثمان المغني فيكتور جارا بعد العثور على جثته في العام 2009

سانتياغو: أقدم جنرال متقاعد في تشيلي الثلاثاء على الانتحار قبل تنفيذ حكم بسجنه بعد إدانته بجريمة قتل المغني الشعبي فيكتور جارا العام 1973، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أوصل الدكتاتور أوغستو بينوشيه إلى الحكم.

وكان الجنرال إيرنان تشاكون البالغ 85 عاما من بين سبعة عسكريين سابقين ثبتت أحكام بسجنهم الاثنين بعد الاستئناف.

وقال المدعي العام كلاوديو سواسو لصحافيين إنه عندما ذهبت الشرطة إلى منزله لإحضاره إلى السجن “استل سلاحا ناريا وأطلق رصاصة تسببت في وفاته”.

وكان فيكتور جارا عضوا في الحزب الشيوعي التشيلي ومن أنصار الرئيس السابق سلفادور أليندي الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات العام 1970 وأطيح في انقلاب عسكري بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في 11 أيلول/ سبتمبر 1973.

وقُتل جارا بـ44 رصاصة وعُثر على جثّته بعد أيام قليلة من الانقلاب، وكان عمره آنذاك 40 عاما.

وكان المغني والكاتب وعازف الغيتار اعتقل مع نحو 5000 سجين سياسي آخر في ملعب سانتياغو حيث استجوب وتعرّض للتعذيب والقتل. ويحمل الملعب اسمه الآن.

وعثر على جثة جارا وثلاثة سجناء سياسيين آخرين في العام 2009 وكان عليها آثار تعذيب.

ودفن جارا لاحقا خلال مراسم رسمية جمعت آلاف التشيليين بمن فيهم الرئيسة التشيلية آنذاك ميشيل باشيليت.

وجارا مغن سلمي تتطرق كلمات أغانيه إلى الحب والاحتجاج الاجتماعي ويعتبر أيقونة للموسيقى الشعبية في أمريكا اللاتينية.

وحكم أوغوستو بينوشيه تشيلي حتى العام 1990 وتوفي في العام 2006 من دون أن يدان على الجرائم التي ارتكبها نظامه الذي قتل نحو 3200 ناشط معارض بحسب منظمات حقوق الإنسان.

(أ ف ب)