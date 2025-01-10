انتحار مواطن سويسري في أحد سجون إيران

دبي: نقلت وكالة “ميزان”، التابعة للسلطة القضائية في إيران، الخميس، عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سيمنان قوله إن مواطناً سويسرياً معتقلاً في إيران لاتهامه بالتجسس انتحر في السجن، الخميس.

وقال محمد صادق أكبري، رئيس المحكمة: “انتحر مواطن سويسري، صباح اليوم (الخميس)، في سجن سيمنان. واعتقلت الأجهزة الأمنية هذا المواطن السويسري بتهمة التجسس… وكان يجري التحقيق في قضيته”.

ولم تقدم وكالة “ميزان” تفاصيل أخرى عن هوية المواطن السويسري، وأضافت أن جهود إنعاش السجين باءت بالفشل.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية الوفاة، وقالت إن سفارتها في طهران على اتصال بالسلطات المحلية لاستيضاح ملابساتها.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقل “الحرس الثوري الإيراني” العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم باتهامات تتعلق بالتجسس والأمن.

وتلعب سويسرا دوراً مهماً في الوساطة بين واشنطن وطهران لأنها تضطلع بتمثيل المصالح الأمريكية في إيران وتنقل الرسائل بين البلدين.

(رويترز)