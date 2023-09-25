انتخابات الرئاسة المصرية.. الحركة المدنية الديمقراطية ترجئ حسم مرشحها حتى إعلان القائمة النهائية

القاهرة- “القدس العربي”:

فشلت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا في التوصل للتوافق على مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية، وأجلت اتخاذ قرارها حتى إعلان قائمة المرشحين النهائية التي ستخوض الانتخابات.

وحضر اجتماع الحركة مساء أمس الأحد، ممثلون عن الأحزاب وشخصيات عامة منضوية في الحركة إضافة إلى المرشحين المحتملين الثلاثة الذين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات وهم رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الدستور، جميلة إسماعيل.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن الحركة أجّلت اتخاذ قرار دعم الحركة لأي مرشح من المرشحين الثلاثة المحسوبين على المعارضة إلا بعد فتح باب الترشح رسميا.

وأضافت المصادر، أن تأجيل القرار جاء خوفا من أن يؤدي إعلان دعم مرشح بعينه إلى خلافات داخل الحركة، خاصة أن المرشحين الثلاثة يمثلون التيارات السياسية المنضوية في الحركة وهي الناصري واليساري والليبرالي.

وتابعت: “هناك اتفاق ضمني على تأجيل القرار لحماية الحركة من التفكك إضافة إلى المخاوف من دعم مرشح بعينه قبل التأكد من قدرته على استيفاء شروط الترشح، والتقدم بأوراقه رسميا”.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.

فريد زهران

وبيّن المصدر، أن المرشح المحتمل الوحيد من صفوف الحركة الذي يمتلك حزبه أعضاء في البرلمان، هو فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصد 9 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، بعد أن خاض الانتخابات على قائمة حزب مستقبل وطن المدعومة من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكدت مصادر من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن زهران يسعى للحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب وألا يلجأ لجمع التوكيلات الشعبية، باعتبارها المهمة الأصعب.

في وقت بدأت حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي تحركاتها لجمع التوكيلات، وتحت وسم “توكيلي لأحمد الطنطاوي”، شارك عدد من النشطاء في الدعوة لبدء تحرير التوكيلات.

المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، قال إن عدد المتطوعين في حملته الانتخابية ارتفع إلى أكثر من 20 ألف عضو.

وقال بيان نشرته حملة طنطاوي: “يسعدنا ويشرفنا في حملة ترشيح أحمد الطنطاوي لرئاسة الجمهورية الإعلان عن وصول عدد شركائنا وزملائنا إلى 20054 عضوا متطوعا في الحملة من أبناء مصر بجميع محافظات الجمهورية والمقيمين في الخارج”.

وأضاف البيان: “إلى كل بطلة وبطل من هؤلاء الشجعان الساعين بصدق ووعي لزرع الأمل وإنقاذ الوطن: معًا، ستصل رؤيتنا لكل مصري ليحظى مرشحنا بثقة وتأييد جموع الشعب من أجل بناء دولة العيش والحرية والعلم والعمل والعدل، لكل مواطن ومواطنة”.

ميثاق شرف

حزب الدستور، دعا كافة المرشحين المحتملين في حال عدم التوافق إلى وضع ميثاق شرف يلتزم به كافة المرشحين وحملاتهم الانتخابية باحترام المنافسين والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة القائمة على إعلاء مصلحة الوطن في ذلك الوقت الدقيق والبعد عن التراشق اللفظي.

وقال الحزب في خطاب وجهه إلى الحركة المدنية: “ليكن هدفنا جميعا هو الوطن ولنترك الشعب المصري يختار من يشاء”.

وتابع الحزب، أنه تلقى بترحيب دعوة المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، لاجتماع الأمانة العامة لبحث موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الانتخابات الرئاسية المقبلة وبحث إمكانية التوافق على مرشح واحد لخوض الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري، بعدما أعلن أكثر من حزب الدفع بمرشح لخوض سباق المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف الحزب في خطابه: “نما إليكم أن حزب الدستور متمثلًا في هيئته العليا الموقرة قد زكّى جميلة إسماعيل رئيسة الحزب للترشح لرئاسة الجمهورية، ‎وقد سبق وأعلن أحمد الطنطاوي عن نيته الترشح لذات المنصب، كما أعلن لاحقا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن الدفع بفريد زهران رئيس الحزب للترشح رئيسا لمصر”.

‎وتابع: “حزب الدستور يبدي استعداده للوصول إلى جبهة موحدة تخوض الانتخابات الرئاسية وتضم أطيافا وقوى سياسية ووطنية من المعارضة وتحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية، وهذه الجبهة الموحدة تقوم على اتفاق مشترك حول البرنامج الرئاسي والحملة الانتخابية وتنظيمها وبالتبعية تصورات ما بعد المعركة الانتخابية”.

وزاد: “نحرص في حزب الدستور على التوافق الوطني وذلك إعلاءً لمصلحة الوطن وتقوية للمسار السياسي للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المظلم التي أوصلتنا إليه السياسات القائمة ونرى أن الوصول إلى الجبهة الموحدة يتطلب تكوين فريق عمل بشكل عاجل لوضع خطط سير العمل في الفترة المقبلة وتكوين حملة انتخابية وبرنامج انتخابي توافقي تطرحه الحركة على الشعب المصري يشتمل على أفكار أساسية وتفاصيل لسياسات واضحة من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين والقيام بإصلاح اقتصادي حقيقي، وإصلاح سياسي قائم على مبدأ النزاهة والشفافية والمحاسبة في إطار الدستور والقانون”.

‎وأكمل: “برنامج يعبر عن قيمة مصر التاريخية الثابتة ودورها الريادي والقيادي بين الأشقاء في الوطن العربي الكبير وبين حلفائها الاستراتيجيين في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ويعبر عن قيمة مصر المرموقة في المجتمع الدولي، ويحفظ لمصر حقوقها التاريخية في مياه النيل، ويحافظ على أمنها المائي، ويدافع عن حقوق الأجيال القادمة في مياه النيل بعدما فشلت السلطة الحالية في إدارة هذا الملف، ويؤمن بحرية المواطنين في الاعتقاد وحريتهم أيضا في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وفقًا للدستور”.

‎حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” قال إنه سيتوجه بالدعوة لكل من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من المحسوبين على المعارضة لعقد اجتماعات من أجل الاستماع إلى برامجهم الانتخابية.

هدف موحد

ودعت حركة الاشتراكيين الثوريين،القوى السياسية المعارضة لـ”الاتفاق” على خوض “معركة الانتخابات الرئاسية” المقبلة حول هدف موحد.

وقالت الحركة في بيان، إن الهدف من هذا الاتفاق “الخروج من المعركة بمعارضة قوية قادرة على أن تبني بديل للنظام أو حتى على طرح شروطها على طاولة التفاوض على أقل تقدير”.

وأضافت الحركة، أن هذا الاتفاق بين قوى المعارضة، يعني “الالتفاف حول الاتفاقات والصفقات، واستغلال فترة الدعاية للتواصل مع الجماهير، ويعني تقليل الفرصة أمام النظام إذا حاول منع هذا أو ذاك من الترشح، ويعطى الفرصة للتصويت العقابي”.

ولفتت الحركة إلى مدى استفادة المعارضة من معركة انتخابية موحدة، خاصة وأن المعارضة “تعاني لأسباب لا يد لها فيها مثل الاعتقال وغلق المجال العام وقطع صلات التواصل مع الجماهير، أو لأسباب وافقت عليها بالتهديد أو بالترغيب”.

وقالت الحركة، إن الانتخابات فرصة لبناء جسور تواصل طبيعية مع الجماهير، وهي فرصة لإعطاء بعض الأمل في وجود معارضة تثبت أن بإمكانها أن تكون البديل، وفرصةً يمكن أن تمثل خطوةً للمعارضة أبعد من بعض الاتفاقات.

وتعقد الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحافيا خلال الساعات المقبلة لإعلان الجدول الزمني للانتخابات.