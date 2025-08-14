انتخابات العراق: أنباء عن استبعاد مرشحين بتهمة الانتماء لحزب «البعث»

بغداد ـ «القدس العربي»: تحدثت مصادر سياسية عراقية عن قوائم تضمّ أسماء أكثر من 200 مرشح مستبعد من خوض السباق الانتخابي، المقرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لارتباطهم بحزب «البعث» المحظور في العراق، وشمولهم بإجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، مؤكدين أن قوائم الاستبعادات متواصلة، في وقتٍ طالب فيه حزب سياسي سنّي، نواب المكوّن، بمقاطعة جلسات مجلس النواب لحين إدراج التصويت على إلغاء الهيئة، وفقاً للاتفاق السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني.

وكشف السياسي، مشعان الجبوري، عن استبعاد 253 مرشحاً بسبب عضويتهم السابقة في حزب «البعث».

وقال في «تدوينة» له، إن «هيئة المساءلة والعدالة استبعدت 253 مرشحا بسبب عضويتهم السابقة في حزب البعث، وهناك 16 مرشحا بارزا بينهم نواب وشخصيات بارزة، البت في ملفاتهم سيكون الأسبوع المقبل».

وأضاف: «كما تم استدعاء 404 مرشحين إلى الهيئة لأغراض التدقيق والتحقق، ومن المتوقع استبعاد نحو نصفهم ليصل عدد المستبعدين إلى قرابة 400 مرشح».

المعلومات التي أوردها الجبوري جاءت متطابقة مع حديث عضو مجلس النواب أمير المعموري، عن «حصيلة جديدة» بعدد المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات.

وقال في «تدوينة» له أمس الخميس، إن «عدد المستبعدين من الانتخابات تجاوز أكثر من 300 مرشح، منهم 250 مشمولون باجتثاث البعث، وأكثر من 90 قضايا مخلة بالشرف والفساد»، لافتا إلى أن «القائمة مستمرة».

يتزامن ذلك مع انتشار قوائم استبعاد أخرى تضم مئات الأسماء، تناقلتها مواقع إخبارية ومنصّات على مواقع التواصل.

وكان النائب المستقل رائد المالكي، قد أفاد بأن عدد المستبعدين بقرارات المفوضية قد يصل إلى 400 مرشح، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في الأعداد تعود إلى «تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل لأول مرة على الانتخابات النيابية، حيث تنص المادة (7/3) منه على استبعاد فئات واسعة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والفساد المالي والإداري والمسيئة للسمعة، حتى وإن شملهم قانون العفو».

وأضاف في بيان أن «السبب الآخر وراء ارتفاع عدد المستبعدين هو تفعيل أحكام المساءلة والعدالة بشكل صارم، بعد أن كانت تشهد تساهلاً أو غض نظر في الدورات الانتخابية السابقة»، حسب قوله.

إلى ذلك، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بجهود هيئة المساءلة والعدالة، في تدقيق أسماء المرشحين.

وقال المكتب اﻹعلامي للمندلاوي في بيان إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبر عن إشادته الكبيرة بالجهود التي تبذلها هيئة المساءلة والعدالة في تدقيق اسماء المتقدمين للترشيح على الانتخابات البرلمانية المقبلة».

حزب يطالب النواب السنّة بمقاطعة البرلمان وإلغاء هيئة «المساءلة والعدالة»

وبين المندلاوي أن «تفعيل هذه اﻹجراءات القانونية من شأنه ان يحفظ التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق الحديث، ويُعزز ثقة المواطنين بمخرجات الانتخابات والنظام السياسي الناتج عنها».

وأكد أن «استبعاد كل من يُثبت انتماؤه للنظام الديكتاتوري البعثي الدموي من المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، وخطوة تستحق الإشادة من الجميع لما تحمله من وفاء لمكونات شعبنا كافة التي عانت وذاقت الويل من تلك الحقبة الظلامية»، مشدداً على أهمية أن «تُساهم كل القوى الوطنية في دعم هذا المسار القانوني لصيانة المُكتسبات وحفظ التجربة الديمقراطية».

لكن في الطرف المقابل، استنكر حزب «مدنيون»، استبعاد مرشحيه، مطالباً في الوقت عينه بإلغاء الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.

وقال رئيس الحزب، أحمد الجبوري، في بيان صحافي، إن «الحزب تابع باهتمام قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باستبعاد عدد من مرشحينا من السباق الانتخابي، وهم من الشخصيات الوطنية الذين دعموا النظام السياسي الحالي وخدموا العراق الجديد في أصعب الظروف، فمنهم الضباط والقضاة وأساتذة الجامعات والتربويون».

وأضاف: «نؤكد احترامنا للقوانين والإجراءات الدستورية، فإننا نحتفظ بالحق القانوني للطعن أمام القضاء العادل بقرار استبعادهم»، مشيرًا إلى أنه «آن الأوان لإنهاء هذا الملف، والذي يمثل جزءًا من المرحلة الانتقالية، حيث يعيش العراق الآن حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني».

وحمّل الأطراف السياسية السنّية الرئيسية «مسؤولية عدم المطالبة بتنفيذ الاتفاق السياسي، والذي بموجبه تشكلت الحكومة والبرلمان، والذي يتضمن إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة».

ودعا الجبوري مجلس النواب والقوى السياسية للمكون السني إلى «عدم عقد أي جلسة من دون إدراج موضوع إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في جدول أعمال مجلس النواب، تنفيذًا للاتفاق السياسي الذي صوت عليه مجلس النواب في (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022)».

وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، أعلن الجبوري انطلاق المؤتمر التأسيسي الأول لحزب «مدنيون»، بحضور جمع من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مبيناً أن الحزب «يمثل تتويجاً لجهود مستمرة لبناء مشروع سياسي وطني يستند إلى مبادئ الدولة المدنية والعدالة والمواطنة».

وقال في «تدوينة» له حينها، إن «المؤتمر شهد التصويت بالإجماع على النظام الداخلي للحزب، بما يتوافق مع القوانين النافذة وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم انتخاب الهيئة القيادية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف الحزب في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون».

وأكد أن انطلاقة الحزب جاءت «ضمن مسار وطني يهدف إلى بناء عراق أفضل، جامع لكل المكونات، بعيداً عن نهج المحاصصة والطائفية».

ووسط شدّ وجذب التصريحات السياسية المؤيدة والرافضة لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، حذر مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، المرشحين للانتخابات من استخدام لغة تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد.

وذكر بيان للمجلس إنه «تزامنًا مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض المرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية، مستخدمين لغة غير مقبولة قانونًا، تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد الواحد، أو الإساءة بحق بقية المرشحين خارج سياقات التنافس الانتخابي، سواء بقصد أو من دونه. وهذا السلوك يتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وينذر باحتمالية حرمانهم قانونًا من المشاركة في الانتخابات».

وأضاف: «لذلك، يدعو مجلس القضاء الأعلى جميع المرشحين، أفرادًا وأحزابًا، إلى تجنب هذه الخطابات والتصريحات التي ستتم مراقبتها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه».