انتخابات العراق: استبعاد 600 مرشح بينهم نائب معارض للفصائل

بغداد ـ «القدس العربي»: أعانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد 627 مرشحاً من أصل 7440 مرشحاً حالياً، بينهم نائب حالي معارض للفصائل المسلحة، في وقتٍ شدد فيه زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن التأجيل يعني «سقوط» العملية السياسية.

أسباب الاستبعاد

وبررت المفوضية الاستبعاد بأسباب عدة بينها ما يتعلق بإجراءات «المساءلة والعدالة» والقيود الجنائية، ونقص الوثائق، وغيرها من المعايير القانونية. وجاء في آخر إحصائية نشرتها، أن عدد المستبعدين بلغ 290 مرشحاً بسبب إجراءات المساءلة والعدالة، و106 مرشحين بسبب القيود الجنائية، فيما تم استبعاد 4 مرشحين وُصفوا بالمزورين، إضافة إلى 15 مرشحاً بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

وأضافت المفوضية أن «34 مرشحاً استبعدوا بسبب نقص الوثائق الدراسية، و10 آخرين من المكون المسيحي، بينما تم استبعاد 163 مرشحاً بناءً على طلبات الاستبدال من القوائم، فضلاً عن 5 مرشحين ضمن خانة (أخرى)».

وأكدت الإحصائية أن «المجموع الكلي للمرشحين المستبعدين بلغ 627 من أصل 7440 مرشحاً مسجلاً حالياً».

ويوضح الباحث القانوني علي التميمي أن مبدأ «حسن السيرة والسلوك» يقوم على ما يظهر من تصرفات الإنسان لا على نواياه، لكون النوايا لا تُرى ولا يمكن قياسها، مشيراً إلى أن المعيار هو الأفعال المخالفة للنظام العام والقوانين النافذة والآداب العامة، وما يتصل بالأعراف والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع.

ووفق بيان صحافي، يشير التميمي إلى أن هذا «المبدأ يشترط في التعيين حسب المادة (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وكذلك المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة لسنة 1991، ويُعد شرطاً أساسياً أيضاً في الترشيح للانتخابات بمختلف أنواعها».

وأفاد بأن «فقدان شرط حسن السيرة والسلوك من قبل من يصل إلى البرلمان يجب أن يُعد سبباً للاستبعاد، انسجاماً مع ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية في تفسيرها» لافتاً إلى أن «البداية إذا كانت توجب حسن السيرة والسلوك فإن الاستمرارية توجب ذلك أكثر».

وأكد أن حسن السيرة والسلوك يعد «خيطاً فاصلاً دقيقاً يحتاج إلى التروي والدقة في التقييم، لأن المساءلة يجب أن تبنى على الأفعال لا على النوايا التي لا يعلمها إلا الله وحده».

واشتملت قوائم اسماء المستبعدين النائب العراقي المعروف بمواقفه المعارضة للفصائل، سجاد سالم، المنتمي لتحالف «البديل».

قرارات جائرة

وأعرب تحالف «البديل» الذي يضم مجموعة من القوى والشخصيات السياسية المدنية، عن استنكاره الشديد لقرار استبعاد سالم، «أمين عام حزب الاستقلال» ونائب رئيس التحالف، وعدد من الشخصيات الوطنية الأخرى من خوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه يدرس كل خياراته في المشاركة بالانتخابات ما لم تُعالج هذه القرارات «الجائرة».

وقال في بيان صحافي إن «هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً للقوى المدنية والوطنية التي وقفت بوجه الفساد، وسعت لترسيخ الدولة المدنية بعد التغيير 2003».

المالكي يعتبر تأجيل الاستحقاق سقوطاً للعملية السياسية

وأضاف أن «هذا الإقصاء لا يطعن فقط بحقوق أفراد، بل يطعن بجوهر العملية الديمقراطية ويحوّل التنافس السياسي إلى عملية انتقائية تُدار بعيداً عن إرادة الشعب، ويرسل إشارات خطيرة عن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة».

وطبقاً لبيان التحالف فإنه «إزاء ذلك، يعلن تحالف البديل أنه يدرس بجدية كافة الخيارات بشأن مشاركته في الانتخابات، ما لم تُعالج هذه القرارات الجائرة ويُعاد الاعتبار للنواب والشخصيات الوطنية المستبعدة».

وختم بيانه بالقول: «إننا نؤكد أن أي عملية انتخابية قائمة على الإقصاء والتهميش لن تعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ولن تسهم في بناء الدولة العادلة التي يستحقها العراقيون».

في الموازاة قال رئيس لجنة الصحة البرلمانية، النائب عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، ماجد شنكالي، في «تدوينة» له، إن «النظام السياسي يعيش أصعب أيامه وأكثرها تعقيداً، وإذا لم يتم تدارك الأمر من القادة المؤسسين فإن نهايته حتمية لامحالة، لأن الأمور وصلت إلى مرحلة معقدة جداً قد تعيق حتى أهم ما التزم به النظام السياسي لحد الآن بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر جداً في سوريا ولبنان وحرب إيران وإسرائيل».

يتزامن ذلك مع توجيه المالكي نداءً إلى الشعب للمشاركة في الانتخابات، معتبراً أن تأجيلها يعني إسقاط العملية السياسية وشرعية البرلمان والحكومة.

وذكر في كلمة له اثناء لقائه مجموعة من ذوي «الشهداء والجرحى» «نقدر عالياً تضحيات الشهداء والجرحى وضحايا الإرهاب ونجدد دعمنا لأسرهم» مشيراً إلى إنه «بفضل تضحيات الشهداء والجرحى نعيش في بلد ننعم فيه بالحرية والعيش الكريم، بعد أن ضاعت معالمه في ظل حكم البعث السابق».

وأكد أنه «بتضحيات الشهداء والجرحى استطعنا أن نستعيد العراق بعد أن راهن البعض أن البلد قد انتهى» لافتاً إلى أن «العراق سيبقى قوياً ومنيعاً بأبنائه».

وأوضح أن «الهجمات الإرهابية التي دخلت العراق جاءت من مختلف دول العالم التي أرادت أن تقضي على البلد وأبنائه» غير أنه لفت إلى أن «العراق بلدنا ولن نسمح لأحد أن يتجاوز عليه».

ووفق زعيم ائتلاف «دولة القانون» المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، فإن «الانتخابات قادمة وستجري في موعدها ولن تتغير، وإن تأجلت ستسقط العملية السياسية وشرعية البرلمان والحكومة» معتبراً أن «لا أحد يستطيع أن يلغي هيئة المساءلة والعدالة، ومصيرها مرتبط بالدستور وعدم وجودها يعني الفوضى».

وثمّن «دور المفوضية في تدقيقها لأسماء المرشحين المشاركين في الانتخابات» مضيفاً: «نحن مقبلون على استحقاق وطني ودستوري، وندعو شعبنا لنداء الانتخابات كونها الأساس في تشكيل الحكومة وإدامة العملية السياسية».

وأكد أن «العراق يحكمه نظام ديمقراطي يعتمد في سياسته على إرادة المواطن وصوته ومساهمته في عملية صناعة النظام وتثبيته وتغييره» حاثّاً في الوقت عينه على وجوب «اختيار الأصلح، ويجب احترام إرادة الناخب وألا تتحول تلك الإرادة إلى عملية بيع وشراء من قبل من يملكون الأموال».