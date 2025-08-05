انتخابات العراق: «الإطار» يقترح» ضمانات للنزاهة

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي اقترح فيه قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي، إعداد «لائحة ضمانات» بشأن نزاهة العملية الانتخابية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشددين على ضرورة منع استغلال المناصب الحكومية والمال العام في الحملات الانتخابية، استبعدت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات 70 مرشّحًا بسبب مخالفتهم شروط الترشّح.

وعقد «الإطار» اجتماعه الاعتيادي رقم (238) في مكتب الأمين العام لتحالف «النهج الوطني»، عبد السادة الفريجي، لمناقشة «آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية».

وحسب بيان صحافي فإن المجتمعين بحثوا «استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، وأكدوا أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة»، مبيناً أن «الإطار التنسيقي قرر رفع التوصية إلى الرئاسات الأربع بالمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية، بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء كافة».

وفيما يتعلق بالتفاصيل، تحدث النائب عامر الفايز، القيادي في «الإطار التنسيقي»، قائلاً إن «قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعهم الدوري اليوم الثلاثاء (أمس) في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي، حيث جرت مناقشة لائحة نزاهة الانتخابات، وتم رفع توصية إلى الرئاسات الأربع بشأن إصدارها بصيغة مرسوم جمهوري».

وأوضح في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية مقربة من «الإطار»، أن «اللائحة تتضمن عدة بنود تهدف لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، منها إيقاف توزيع الأراضي في عموم المحافظات، فضلا عن إيقاف التعيينات والتنقلات، لا سيما في وزارتي الدفاع والداخلية ومنع استغلال المناصب الحكومية والمال العام في الحملات الانتخابية وحظر استخدام عجلات الدولة لأغراض انتخابية». وعلى الفور، قدّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ثمانية مقترحات إلى قادة «الإطار»، قال إنها تتضمن إجراء انتخابات آمنة ونزيهة.

وجاء في وثيقة رئاسية أن المقترحات المعدّة باتفاق مع رئيس الحكومة جاءت «مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، وضماناً لبينة انتخابية أمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، ومع تزايد التحديات التي تواجه الحملة الانتخابية وضماناً لفرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات، ولإرسال رسالة طمأنة الى المنظمات الدولية والمجتمعية والمجتمع الدولي عموما».

وأضافت: «نظرا لاستخدام ورقة التعيينات والتعاقدات للتأثير على إرادة الناخبين من قبل بعض المرشحين، نقترح إيقاف التعيينات والتعاقدات الحكومية لحين استكمال إجراء الانتخابات النيابية»، مبينة أنه «نظرا لتضخم عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية نقترح إيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية لحين استكمال اجراء الانتخابات النيابية».

استبعاد 70 مرشحاً بسبب مخالفتهم الشروط

ورأت الرئاسة أن تجربة الانتخابات المحلية والنيابية السابقة أثبتت «استخدام الوعود الانتخابية بالحصول على قطع اراض للتأثير على إرادة الناخب، من هنا نقترح إيقاف توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات كافة لحين استكمال إجراء الانتخابات النيابية»، موضحة أنه «نظرا لإصدار عدد من الوزراء والمحافظين في الانتخابات السابقة كتب شكر جماعية لموظفي دوائرهم، من هنا نقترح إيقاف منح كتب الشكر الجماعية كافة، من قبل الرئاسات والوزارات والمحافظات».

ومن بين المقترحات أيضاً «وضع ضوابط لمنع استخدام إمكانات الدولة البشرية والمادية بأنواعها للأغراض الانتخابية»، بالإضافة إلى «وضع آلية للحد من استغلال رؤساء الدوائر كافة والكوادر المتقدمة نفوذهم الوظيفي للترويج لمرشحين بعينهم»، فضلاً عن «إلزام الموظفين المرشحين للانتخابات النيابية بتقديم إجازة براتب او من دون راتب حتى استكمال الانتخابات النيابية، من أجل ضمان عدم استغلال الوظيفة للأغراض انتخابية».

ولضمان تنفيذ الواجبات المناطة بالعسكريين وقوى الأمن الداخلي ومنتسبي الأجهزة الأمنية كافة، شمّلت المقترحات «إيقاف التنقلات لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية».

وعّبرت الرئاسة عن أملها في تلقي الملاحظات حول مقترحاتها «قبل اتخاذ القرار النهائي في اجتماع الرئاسات الأربع المقبل».

يجري ذلك في وقتٍ يركّز فيه المسؤولون العراقيون على إجراء الانتخابات التشريعية بأجواء نزيهة بعيدة عن تأثيرات غير القانونية والمال السياسي على إرادة الناخبين.

عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد الربيعي، قال إن «الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين مجلس القضاء الأعلى وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة؛ تمثّل خطوة مهمة وأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة»، مؤكداً أن «هذه التحركات سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ثقة المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الواسعة في الانتخابات». ويشير النائب في تصريحات أوردتها الصحيفة الحكومية إلى أن «تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والرقابية يبعث برسالة واضحة للمواطن العراقي بأن الانتخابات ستكون تحت رقابة صارمة، ولن يُسمح بعودة المال السياسي أو التأثيرات غير القانونية في إرادة الناخب».

وأضاف أن «ضمان شفافية العملية الانتخابية ومحاسبة كلّ من يحاول التلاعب بها، سواء من خلال استخدام النفوذ أو شراء الأصوات، يُعدّ من أبرز المطالب الشعبية، وهذه الاجتماعات تؤكد جدِّية الدولة في الاستجابة لتلك المطالب».

ولفت إلى أن «المواطن بحاجة إلى إشارات جدية تُشعره بأن صوته له قيمة وأن الانتخابات ستكون بوابة حقيقية للتغيير، وهذه الإجراءات الرقابية والعدلية تمثل واحدة من أهم تلك الإشارات».

ودعا في ختام حديثه كل الجهات المعنية إلى «مواصلة العمل والتنسيق، ومواكبة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لأن ضمان نزاهتها هو الضامن الحقيقي للإصلاح والاستقرار السياسي في البلاد».

في الأثناء، أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات استبعاد (70) مرشّحًا من سباق الانتخابات بسبب مخالفتهم شروط الترشّح، بعد تدقيق ملفاتهم.

وقال رئيس الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، عماد جميل، إنَّ «الاستبعاد شمل مرشّحين لمْ يستكملوا متطلبات الترشيح، أو تجاوزتْ قوائمهم الحدَّ المسموح به من حَمَلَة الشهادة الإعداديَّة، والبالغ (20 %)، أو لمْ تستوفِ نسبة تمثيل النساء المحدَّدة بـ(25 %)»، مشيراً إلى أنَّ «بعض المستبعدين قدَّموا وثائق دراسيَّةً غير صحيحة».

«تجمع أجيال» يتوقع تصدّر السوداني

و توقع أمين عام «تجمع أجيال»، النائب محمد سعدون الصيهود، تصدّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، في عموم العراق، عازيا السبب في ذلك إلى نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها.

الصيهود، وهو نائب مقرّب من السوداني، ذكر في بيان صحافي أمس، أن «النجاحات المتسارعة التي حققتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استطاعت وفي وقت قياسي من ترميم العلاقة بين المواطن والمسؤول الحكومي، لا سيما حينما تترجم الأقوال إلى أأااافعال، حيث تمكنت حكومة السوداني من تنفيذ أكثر من 95% من برنامجها الحكومي ليشمل جميع القطاعات وكافة مناطق العراق»، حسب قوله.

ورأى أن «الشارع ينتظر وبشغف كبير، استمرار عجلة الإعمار والتنمية من خلال تعبيد الطريق أمام السوداني للولاية الثانية، لاستكمال ما تبقى من متطلبات المرحلة المقبلة».

واعتبر أن «سر نجاح حكومة السوداني يكمن في العمل المتسارع في تنفيذ البرنامج الحكومي، حتى أن أحد الزعماء السياسيين قال بالحرف الواحد إن السوداني يعمل مسرعا ولم نعد نلحق به، وعليه أن يبطئ، في إشارة إلى النجاحات المتسارعة، لذلك فإن هناك تركة ثقيلة في البلد عزم السوداني على معالجتها وتصفيرها من أجل الارتقاء بالعراق إلى مستوى أفضل في جميع المجالات».

الحكيم يحذر من إنفاق الأموال الطائلة

وجدد زعيم تحالف «قوى الدولة الوطنية»، عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، الدعوة إلى «الانتباه لخطورة إنفاق الأموال الطائلة في السباق الانتخابي، لما يشكّله ذلك من دافع للفساد والابتزاز، وانحراف النائب والمؤسسة التشريعية عن مهامها الأساسية».

وأكد خلال مشاركته في تجّمع عشائري في منطقة الغزالية في بغداد، إلى ضرورة «إبقاء مرشحينا قنوات التواصل مفتوحة مع الجمهور الذي سيمنحهم ثقته ويوصلهم إلى مقاعد مجلس النواب».

وشدّد على أهمية «تجاوز أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسة التشريعية، الناتجة عن الأداء الضعيف لبعض الدورات البرلمانية وتخلّي بعض النواب عن مسؤولياتهم»، مبينا أن «هذا الأداء السيّئ يمثّل دافعًا للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة، لاختيار الصالح ضمن القائمة الصالحة».

وبين أن «العراق نجح في تحويل العديد من التحديات إلى فُرَص، منها تحدّي الإرهاب الذي استهدف العراق والإنسان فيه، وتحدّي الطائفية ومحاولات تفريق الناس وضرب بعضهم ببعض، وقد تمكّن العراقيون من تجاوز هذه التحديات بلا رجعة، وتحويلها إلى فرصة لتعزيز الأمن، وترسيخ التعايش، وتحقيق الاندماج المجتمعي»، لافتاً إلى «تحدّي الخدمات، الذي بدأت عملية تفكيكه وتحقيق منجزات ملموسة بشأنه».

ووفق الحكيم فإن «الانغماس في التفاصيل اليومية قد يحجب عنّا رؤية حجم المتغيرات، بينما يرى الآخرون أن العراق يشهد تطورًا كبيرًا»، مبينا أن «البلاد مرّت بمرحلة اللااستقرار، ثم انتقلت إلى مرحلة الاستقرار الهش»، معوّلاً على «الانتخابات المقبلة لتحقيق الاستقرار المستدام، متى ما تم حُسن الاختيار».