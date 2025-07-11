انتخابات العراق: نحو 8 آلاف مرشح وتحذير من الخطاب الطائفي

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نحو 8 آلاف مرشح في عموم البلاد للمشاركة في الانتخابات التشريعية المُزمعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤكدة تصدّر العاصمة بغداد بأكثر من ألفي مرشّح، تليها نينوى بأكثر من ألف مرشح، حذّر الوزير السابق، زعيم تحالف «مستقبل العراق»، باقر الزبيدي، من تصاعد الخطاب الطائفي في العراق، مشيراً إلى تورّط «جهات خارجية» لم يسمها بإذكاء نار الفتنة في البلاد، فيما أكد الرهان على «الوعي الوطني».

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن نظام تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 عن تفاصيل المشاركة السياسية عبر الدوائر الانتخابية الـ18، حيث سجلت العاصمة بغداد أعلى عدد للمرشحين، كما تصدرت الأحزاب والتحالفات المشهد في معظم المحافظات.

وأظهرت الوثيقة الرسمية التي نشرتها المفوضية، أن إجمالي عدد المرشحين المسجلين لخوض انتخابات مجلس النواب العراقي بلغ 7926 مرشحا، من بينهم 5701 من الذكور و2225 من الإناث، مشيرة إلى تصدّر العاصمة بغداد قائمة الدوائر الأكثر نشاطًا بـ2,353 مرشحًا، تلتها محافظة نينوى بـ1,072 مرشحًا، ثم البصرة بـ 567 مرشحًا، فيما سجلت دهوك العدد الأدنى من المرشحين بواقع 61 فقط.

وفي ما يتعلق بتوزيع القوى السياسية، بلغ عدد التحالفات المسجلة 41 تحالفًا، مقابل 87 حزبًا، إذ وتركزت معظم الأحزاب في بغداد بواقع 15 حزبًا، تليها نينوى بـ12 حزبًا.

أما المرشحون الأفراد فقد بلغ عددهم 159 مرشحًا، توزعوا بين 51 مرشحًا للمقاعد العامة فقط، و25 مرشحًا للمقاعد العامة والمكونات، و12 مرشحًا للمكونات باستثناء أحزاب المكونات.

وسجلت بعض الدوائر، مثل الأنبار والبصرة والمثنى، غيابًا تامًا للمرشحين الأفراد، حيث اقتصر الترشح فيها على الأحزاب والتحالفات، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية المشاركة 76 قائمة، شملت التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد.

ومنتصف الاسبوع، أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، أهمية مراقبة الحملات الانتخابية وتشكيل لجان رصد مشتركة بين المفوضية وهيئة النزاهة لضمان إجراء انتخابات نزيهة، مؤكداً التزام المفوضية بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها (11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل).

لكن في مقابل ذلك، أشار الوزير العراقي السابق، باقر الزبيدي، إلى تصاعد في حدة التصريحات والأفعال الطائفية بشكل كبير، مع اقتراب موعد الانتخابات، في وقتٍ يحتاج العراق فيه إلى توحيد الصف الوطني.

وزير سابق اتهم «جهات خارجية» بإذكاء «نار الفتنة» في البلاد

وفي بيان صحافي، أفاد السياسي العراقي بأن «هذه الأصوات النشاز لم تنطلق من فراغ، بل هي تعمل ضمن أجندة معدة لها مسبقاً، والهدف منها هدم الجبهة الداخلية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، لافتاً في الوقت عينه إلى إن «هناك أطرافا خارجية تعمل منذ سنوات على إذكاء نار الفتنة الطائفية، ومولت هذا المشروع الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العراق وتقسيمه إلى دويلات صغيرة ضعيفة».

وعبّر الزبيدي عن أسفه لـ«ركوب عدد من الشخصيات موجة الطائفية، طمعا في حصد الأصوات الانتخابية، وهو أمر يوضح ضحالة تفكير هؤلاء (لم يسمّهم) خصوصا أن هذه التجربة فشلت في العراق سابقا، وكل الطائفيين نجدهم اليوم مكشوفين للعراقيين بشكل واضح».

وأضاف: «الأمر الذي يجب أن ينتبه له العراقيون بمختلف مذاهبهم هو ما تقوم به بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من نشر مكثف يروج للطائفية ويدفع كل طرف على الآخر»، معتبراً إن «هذه الوسائل الإعلامية تدار من قبل جهات خارجية، وتمول بالكامل لدفع الشعب العراقي للاقتتال الطائفي بل وتحاول أن تنقل صورة غير حقيقية عن العراقيين».

ومضى يقول: «قد كنا شاهد عيان إبان تفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء (أواخر فبراير 2006) حين وقفنا أمام الضريح المقدس بعد ثلاث ساعات من التفجير وشاهدنا أهالي سامراء وهم يبكون بحرقة وألم على ضريح الأئمة الأطهار»، مبيناً إن «هذه الصور يحاول الإعلام تغيّيبها ومنع العراقيين من استحضارها، لأنها لا تخدم مصالح وأجندات الدول التي تعمل على مشروع تقسيم العراق»، حسب وصفه. وراهن في ختام بيانه على «الوعي الوطني العراقي، ونذّكر العراقيين أن الطائفية لم تجلب سوى الدمار والخراب، ويجب علينا جميعا أن نتعلم من دروس الماضي القريب».

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وثّق «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، تصاعدا قال إنه «مثير للقلق في الخطاب القائم على الانقسام الهوياتي في العراق، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات التشريعية»، معتبراً أن هذه الظاهرة، التي تتكرر في كل دورة انتخابية، تشهد هذا العام تطورا باستقطاب مدونين ونشطاء وإعلاميين يروجون لخطابات قِوى سياسية تهدد السلم المجتمعي.

وتوصل مركز «أسبر» لمدققي المعلومات، التابع للمرصد الحقوقي، إلى هذه الخلاصة بعد مراقبة دقيقة للمحتوى السياسي والإعلامي والرقمي المتداول في المشهد العراقي، حيث أظهرت مؤشرات الرصد أن الخطاب الانقسامي لم يعد حكرا على الأطراف المتطرفة أو الحسابات الهامشية، بل تسلل إلى حملات غير رسمية لمرشحين ومسؤولين سياسيين، بل وأصبح مادة رئيسية في بعض البرامج الإعلامية.

ولاحظ المركز، في تقرير له، أن الهويات الفرعية (الدينية والمذهبية، القومية والعرقية، وحتى المناطقية) باتت تُستخدم كـ»أدوات تعبوية رئيسية في الحملات الانتخابية، بدلا من الخطاب القائم على البرامج والسياسات العامة. فبدل أن تكون الانتخابات مناسبة لتعزيز القيم الديمقراطية والتنافس على أساس الكفاءة والخدمة العامة، تحوّلت لدى بعض الفاعلين إلى مناسبة لاستدعاء روايات الانقسام، وشحن الجمهور بخطابات تؤسس للخصومة لا للمواطنة».

وتمثل وسائل التواصل الاجتماعي إحدى أبرز ساحات هذا الخطاب، حيث رصد المركز نشاطا منظما لمجموعة من الحسابات، بعضها وهمي، تعمل على بث محتوى يحرّض ضد مكونات بعينها، سواء من حيث الطائفة أو العرق أو المنطقة. هذه المنشورات، التي غالبا ما تكون مضللة أو منتزعة من سياقها، تسعى إلى تعميق الشكوك والعداء المتبادل بين فئات المجتمع، وتُظهر الآخر بوصفه تهديدا يجب عزله أو إقصاؤه، وفق المرصد الحقوقي.