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انتخابات النمسا.. اليمين المتطرف يسجل سابقة في تاريخ البلاد

30 - سبتمبر - 2024

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فيينا: أظهرت نتائج أولية غير رسمية أن حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف احتل المركز الأول في الانتخابات العامة التي جرت الأحد.
ووفقا لاستطلاع خروج، نشرت قناة “أو آر إف” الحكومية نتائجه، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة بلغت 78 بالمئة.
وحلّ حزب الحرية اليميني المتطرف في المركز الأول بحصوله على 28.8 بالمئة من الأصوات.
وجاء حزب الشعب النمساوي من يمين الوسط، الشريك الرئيسي للحكومة، في المرتبة الثانية بنسبة 26.3 بالمئة، والحزب الديمقراطي الاجتماعي في المرتبة الثالثة بنسبة 21.1 بالمئة.
وحصل حزب النمسا الجديدة الليبرالي على 9.3 بالمئة من الأصوات، فيما حصل حزب الخضر، الشريك الأصغر في الحكومة، على 8.3 بالمئة.
وحسب هذه النتائج، فإنها المرة الأولى التي يحتل فيها حزب يميني متطرف في النمسا المركز الأول بالانتخابات منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 30, 2024 الساعة 4:20 ص

    لا يستطيعون العبش بدون تطرف.

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  2. يقول لؤي:
    سبتمبر 30, 2024 الساعة 4:55 ص

    “اليمين المتطرف” ؟؟؟ عجبي لهذه التسميات؟ كيف يكونون متطرفين لو كان فازوا؟؟؟ إلا يجعل هذا ارائهم في منتصف الخط السياسي .

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