انتخابات بريطانيا: فوز مرشحين مناصرين لغزة وهزيمة لحزب العمال في دوائر يسكنها مسلمون وشابة فلسطينية كادت تحدث المفاجأة

لندن ـ “القدس العربي”:

مني حزب العمال البريطاني بهزيمة انتخابية كبيرة اليوم الجمعة في المناطق التي يسكنها عدد كبير من المسلمين في ظل استياء من موقفه حيال الحرب على غزة رغم فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية.

وتراجع عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب، الذي يعتمد منذ فترة طويلة على دعم المسلمين والأقليات الأخرى، بواقع عشر نقاط في المتوسط على مقاعد المناطق التي يشكل المسلمون فيها أكثر من عشرة بالمئة من السكان.

وخسر جوناثان أشوورث، الذي كان من المتوقع أن ينضم لحكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال، مقعده أمام المستقل شوكت آدم، وهو واحد من أربعة مرشحين على الأقل يناصرون غزة وفازوا في الانتخابات. وكان عدة مرشحين آخرين من حزب العمال على وشك الخسارة.

“This is for Gaza.”

Shockat Adam, the newly elected independent MP for Leicester South, addressed the crowd, calling for unity and dedicating his win to Gaza. Adam has unseated Labour shadow cabinet minister Jon Ashworth. pic.twitter.com/11KYHbWfpb

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 5, 2024