انتخابات بلدية في شمال لبنان وعكار في أجواء تنافس عائلية وسياسية.. وعون: الدولة عادت إلى سكّتها الصحيحة

جوزف عون خلال زيارة إلى وزارة الداخلية في بيروت. في 4 أيار 2025. ا ف ب

بيروت- “القدس العربي”: تتواصل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد وتستمر حتى السابعة مساءً، في جولة ثانية بعد انتخابات محافظة جبل لبنان، وسط حضور أمني كثيف من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، حرصاً على حسن سير عملية الاقتراع خارج أقلام الاقتراع وفي الساحات الرئيسية.

ويبلغ عدد الناخبين في الشمال 614,147 ناخباً، وفي عكار 294,747 ناخباً، وسط ترقّب لنسبة الإقبال على التصويت.

وقد تفقد رئيس الجمهورية جوزف عون غرفة العمليات التابعة لقوى الأمن الداخلي، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، وأثنى على “أداء القوى الأمنية”، متمنياً أن “تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم”، معتبراً أن “الانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية”. وأوضح عون أن “موضوع الرشاوى في جبل لبنان يُتابَع من قبل القضاء، وهناك توقيفات، والدولة اللبنانية عادت إلى سكّتها الصحيحة، وهذه رسالة للداخل والخارج”.

كما حضر إلى غرفة العمليات وزير الدفاع ميشال منسى، والتقى وزير الداخلية، الذي أوضح أن “العملية الانتخابية انطلقت في جميع الأقلام بسلاسة وهدوء، وتمت معالجة الأمور البسيطة”. وكرر نداءه إلى “المواطنين والمعنيين بعدم مخالفة القوانين وعدم التهاون في أي مخالفة”، كما دعا الجميع إلى “الإقبال على الاقتراع لممارسة هذا الحق الديمقراطي بعد تسع سنوات من الانتظار”، مشيراً إلى “ضبط حالة رشوة من قبل جهاز أمن الدولة، ويتم التحقيق بها بإشراف القضاء”.

وأكد وزير الدفاع أن “التعاون قائم مع وزارة الداخلية، والجيش منتشر في كل الأراضي اللبنانية”، وقال: “الفشل ممنوع، والانتخابات ستُجرى، والجيش سيقمع أي مخالفة”.

وتجري الانتخابات البلدية في أجواء تنافسية يختلط فيها العاملان السياسي والعائلي، وتتميز الانتخابات في الشمال بمعارك ذات طابع سياسي في عدد من البلدات الكبرى والصغرى، لا سيّما للفوز باتحادات البلديات، خاصة في البترون والكورة وزغرتا، فيما اتحاد بلديات بشري محسوم لحزب القوات اللبنانية.

وبعد محطتي جبل لبنان والشمال، ستُجرى انتخابات بيروت والبقاع، الأحد المقبل في 18 أيار، ثم تُجرى انتخابات الجنوب في 24 أيار.