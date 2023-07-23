انتخابات تشريعية في إسبانيا قد تقود اليمين المتطرف للمشاركة في الائتلاف الحكومي لأول مرة

لندن- “القدس العربي”:

تشهد إسبانيا اليوم الأحد، انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وتمنح استطلاعات الرأي الفوز لليمين بشقّيه المحافظ والقومي المتطرف، ولا يستبعد المراقبون مفاجأة من اليسار بتحقيق نتيجة متقدمة تسمح له بالبقاء في السلطة في حالة التحالف مع الأحزاب القومية في بلد الباسك وكاتالونيا.

وتعد هذه الانتخابات سابقة لأوانها، لأن الحزب الاشتراكي الحاكم ضمن ائتلاف مع حزب بوديموس، تعرض لهزيمة قوية في الانتخابات البلدية والحكم الذاتي الخاص بالأقاليم التي جرت نهاية مايو الماضي، وقرر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الدعوة لهذه الاستحقاقات بدل انتظار السنة المقبلة.

وتمنح مختلف استطلاعات الرأي، الفوز للحزب الشعبي المحافظ والمتزعم للمعارضة. وكانت استطلاعات الرأي التي نشرتها الصحافة الإسبانية حتى الثلاثاء الماضي، تمنح تقدما كبيرا لليمين. ويمنع القانون الانتخابي نشر استطلاعات الرأي على بعد خمسة أيام من التصويت. وتلجأ معاهد الاستطلاع إلى نشر النتائج في جرائد أجنبية أو إنشاء مواقع رقمية في دولة ثالثة.

وما بين الأربعاء والسبت من الأسبوع الجاري، تولى موقع أسترالي “أديلايد ريفيو” نشر الاستطلاعات. ويشير استطلاع السبت، إلى احتمال حصول الحزب الشعبي المعارض على 138 مقعدا، وحزب فوكس القومي المتطرف على 35 مقعدا، وهذا يعني الاقتراب كثيرا من الأغلبية المطلقة التي هي 176 مقعدا.

وتراجع اليسار خلال الأيام الأخيرة في استطلاعات الرأي، وسيحصل الحزب الاشتراكي على 110 مقاعد، وحزب سومار اليساري الراديكالي على 36. ولا يمكن استبعاد تقدم الحزبين وتجاوزهما 154 مقعدا، الأمر الذي قد يمنحهما البقاء في الحكومة لأنهما سيتحالفان مع الأحزاب القومية في الباسك وكاتالونيا، رغم أن رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز يحافظ على شعبيته مقارنة مع زعيم المعارض نونييث فيخو.

وتعتبر هذه الانتخابات منعطفا في الحياة السياسية الإسبانية، إذ قد تحمل مشاركة اليمين القومي المتطرف إلى الحكم رفقة الحزب الشعبي المحافظ. وبالتالي، إذا كانت الانتخابات السابقة قد قادت حزب بوديموس اليساري الراديكالي الى المشاركة في الحكم، فهذه المرة، سيكون التناوب من نصيب المتطرفين اليمينيين. وتعتبر منعطفا، لأن حكومة يمينية قد تعيد النظر في بعض صلاحيات الحكم الذاتي في كاتالونيا وبلد الباسك، وستكون أكثر صرامة مع مطالب الأحزاب القومية.

من جهة أخرى، ينظر المهاجرون بقلق شديد إلى هذه الانتخابات؛ لأن تواجد حزب فوكس في أي حكومة مقبلة، يعني التراجع عن الكثير من المكاسب الخاصة بالمهاجرين.

دوليا، ستتابع الدول الأوروبية باهتمام هذه الانتخابات لمعرفة هل ستبقى إسبانيا يسارية أم ستميل الى اليمين هذه المرة، لتدخل نادي الدول الأوروبية التي شهدت ائتلافا حكوميا بمشاركة اليمين المتطرف كما حدث في النمسا وفنلندا وإيطاليا.

وتحظى هذه الانتخابات باهتمام خاص من طرف المغرب والجزائر؛ بسبب ملف الصحراء الغربية. إذ تعهدت الجزائر بإعادة سفيرها إلى مدريد إذا تغيرت الحكومة الحالية. وسحبت الجزائر سفيرها وعلقت اتفاقية الصداقة بسبب دعم مدريد للحكم الذاتي للصحراء. بينما ينتظر المغرب من الحكومة المقبلة عدم سحب الدعم لمقترح الحكم الذاتي الذي أعلنه رئيس الحكومة الحالي الاشتراكي بيدرو سانشيز.