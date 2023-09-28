انتخابات رئاسة مصر: مرشحون محتملون يتهمون السلطة بمحاولة منعهم من المشاركة

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقد مرشحون محتملون في انتخابات الرئاسة المصرية، التضييق والانتهاكات التي تتعرض لها حملاتهم، متهمين السلطة بمحاولة منعهم من المشاركة في الاستحقاق الذي سينظم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، أقام طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا للانتخابات، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، طالب فيهما بوقف الانتخابات.

منسق عام حملته، محمد أبو الديار قال لـ«القدس العربي» إنه طالب في الطعنين اللذين تقدم بهما وكيلا عن الطنطاوي بوقف الانتخابات استنادا لنص المادة 11 من قانون 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيمها.

الإشراف القضائي

وأكد أنه تقدم بطعن طالب فيه بإلغاء القرار السلبي بعدم توافر الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، طبقا لقرار الهيئة ذاته، وبعدم إصدار قرار بالإشراف القضائي على عملية إصدار توكيلات المرشحين في الشهر العقاري.

وبين أن تلك العملية هي «المرحلة الأولى من الانتخابات، وهي بالكامل تحت يد السلطة التنفيذية ويباشرها موظفون تابعون لوزارة العدل، وبتأمين من وزارة الداخلية، ولا يوجد إشراف قضائي عليها ما يهدد العملية الانتخابية كلها بالإبطال».

وأضاف أن «مطالب الحملة جاءت بسبب عدم فتح جميع مقرات الشهر العقاري والاستفادة من تلك المادة التي تسمح بفتح جميع مقرات الشهر العقاري أمام المواطنين، وكذلك الاعتماد على أقلام كتاب المحاكم وأي جهة أخرى تراها هيئة الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى زيادة تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري وعدم استطاعة المواطنين بتحرير نماذج تأييد لمرشحي الرئاسة».

وتابع: تم قيد الطعنين برقمى 116129 و 116130 لسنة 69 قضائي وتحدد لها جلسة 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لنظر الشق العاجل.

واعتبر أن «هناك قرار بمنع مؤيدي الطنطاوي من تحرير التوكيلات» موضحا أنه «تواجه أعضاء الحملة والمؤيدين، عقبات في تحرير التوكيلات تبدأ من التجمعات الأمنية بالقرب من مقرات الشهر العقاري، وحال تمكن المواطن من تخطي هذه التجمعات يفاجأ بافتعال مشكلات داخل المقر من بلطجية، وإذا نجح المواطن في الوصول إلى الموظف، يكون الرد بأنه لن يتمكن من تحرير التوكيل بسبب عطل في السيستم، قبل أن يطالبه بالرحيل، حتى لا يتعرض للأذى إذا حرر له توكيلا».

ولفت إلى أن الحملة «وثقت شهادات مصورة لمؤيديها يتحدثون فيها عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وقد تنوعت بين الضرب والسب والمنع من تحرير التوكيلات».

وأكد أنه «طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالقيام بواجبها تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص».

وأكد أن «مسؤولي الحملة سيجتمعون خلال الساعات المقبلة لبحث الموقف في ظل منع المواطنين من تحرير توكيلات التأييد، وأنه حال استمرار الأوضاع نفسها، ستعقد الحملة مؤتمرا صحافيا تعلن فيه كافة الانتهاكات التي تعرضت لها».

إلى ذلك، أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، عن قلقها البالغ من عدة شواهد تتعارض مع ما كانوا يرجونه، من أن تكون الانتخابات الرئاسية خطوة هامة في بناء مسار ديمقراطي، وهو ما طالبوا به مراراً وتكراراً، في مشروع تقدموا به لأمانة الحوار الوطني، وفي بيانات صدرت عن الحزب وبيانات الحركة المدنية، حيث إنهم أكدوا على استعدادهم للمشاركة، إذا لم يُمْنَعوا من ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر.

وقالت الحملة في بيان، إنها «رصدت العديد من الشواهد التي تشي بأن هناك جهات تحاول منع زهران من المشاركة».

ومن بين الشواهد، وفق الحملة «انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح، بما فيها أجهزة الإعلام، لرئيس الجمهورية، الذي تؤكد كل الشواهد، أنه سيعلن ترشحه خلال أيام، وحشد موظفي الجهاز الإداري للدولة، واستغلال المواطنين الفقراء، المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والتضييق لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم».

وفي المقابل، هناك «العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييقا على كافة المرشحين الآخرين، في استخراج التوكيلات، وهي شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتحقيق فيها ووقفها» تبعا للبيان.

وأكدت الحملة أنها «تعرضت لعدة مضايقات، بينها عدم السماح لبعض أنصار زهران في إصدار التوكيلات، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات للحملة، سواء في المحافظات، أو حتى مقرها الرئيسي في القاهرة حتى الآن؛ نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح».

كما تحدث البيان عن «ظهور تلفزيوني وحيد لفريد زهران، وبسبب ما قيل حول مشاكل هندسية، تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الحوار الذي أجراه المحاور أسامة كمال».

منسق حملة الطنطاوي لـ«القدس العربي»: طالبنا بوقف الانتخابات في دعوى قضائية

وزادت: «تعرض زهران لحملة ممنهجة، زعمت أن المرشح عليه أحكام قضائية، تمنعه من الترشح، ولا نعلم إن كانت الحملة مدبرة من بعض الدوائر التابعة، أو الموالية للسلطة، أو من تيارات سياسية غير ديمقراطية، عرف عنها استخدام أساليب غير مبدئية، وغير أخلاقية، وغير سياسية في الخصومة أو المنافسة».

وأكدت أنه «مع كل تلك المؤشرات غير الطيبة؛ إلا أنهم عازمون على استكمال الطريق، في استيفاء أوراق الترشح، باتباع كل السبل، بما فيها إقناع بعض نواب البرلمان المحسوبين على التيار الديمقراطي داخل البرلمان».

وأضافت: «نشير في هذا الصدد إلى كامل إدانتنا للأصوات التي حاولت التشكيك في هذا المسار، من خلال التقليل من شأن هؤلاء الأعضاء، ومن محاولاتنا لاستخدام آلية، نص عليها الدستور والقانون، وأصرت أن للحزب أعضاء في البرلمان، كانوا بشهادة الجميع، رأس حربة المعارضة المصرية، وأشاد بأدائهم الجميع، لكن الآن يتم الهجوم عليهم، بكل أسف، وعلى غيرهم من كتل شريكة، عندما تحاول حملات مرشحين محتملين معارضين، استخدام هذه الآلية».

سجناء الرأي

وتعهدت الحملة بمواصلة «التصدي لكل محاولات الانحياز، وعدم الحيادية، وتقييد حرية المرشحين المعارضين، والمطالبة بتوفير ما طالبنا به من ضمانات، بما فيها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وسنواصل أيضاً النضال، ما ظلت هناك مساحة ممكنة».

وزادت: «سنشارك ما لم نَمْنَع بشكل واضح وصريح من المشاركة، ولتتحمل كل الأطراف الراغبة في أن تكون هذه الانتخابات تكرارا للانتخابات السابقة؛ مسؤوليتها أمام التاريخ! إزاء الإجهاض المستمر لكل محاولات بناء مسار آمن، وسلمي وديمقراطي للتغيير؛ لأن إجهاض هذه المحاولات، يزيد من السخط والإحباط، ويفتح الطريق أمام انهيار شامل للأمن والاستقرار، وربما يفتح الطريق أمام قوى الإرهاب والفوضى، في ظل غياب مجال سياسي».

وحذرت في بيانها من «إهدار ما تمثله هذه الانتخابات من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي، وإعادة إحياء الأمل، في أن يكون المسار الآمن والسلمي للتغيير، أمرا ممكنا، وقادرا على إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة».

حملة المرشحة المحتملة، جميلة اسماعيل رئيسة حزب «الدستور» تحدثت هي الأخرى عن عراقيل تواجه مؤيديها في تحرير التوكيلات.

ودعت أنصارها للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والتواصل مع ممثلي الحملة في المحافظات.

ولفتت إلى حدوث بعض العراقيل والمضايقات خلال عملية تحرير التوكيلات، ومنع عدد من المؤيدين من تحرير توكيلات للمرشحة في عدد من مقرات الشهر العقاري في محافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية، لافتة إلى تعرض بعض المؤيدين للتحرش والعنف الجسدي خلال محاولتهم تحرير التوكيلات.

وأعربت عن استيائها من تعسف منع تحرير التوكيلات للمرشح أحمد الطنطاوي وضد المتطوعين الذين قاموا بتحرير توكيلات للحملة.

وأكدت أن عملية تحرير التوكيلات الشعبية محطة مهمة لاستطلاع نية السلطة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وضماناتها ومناخها، وأن مشاركتها في معركة التوكيلات الشعبية تأتي في إطار محاولتها لانتزاع حق الشعب المصري في انتخابات تنافسية حقيقية، وأعلنت عزمها على الكشف بشفافية عن عدد التوكيلات التي جمعتها وعن الأحداث المستقبلية التي ستشهدها.

ضمانات النزاهة

كما طالبت بضمانات تشمل عدة جوانب، منها ضمان حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة والإعلام، وتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف والتحرش للمشاركين في العملية الانتخابية. وأكدت أهمية مراقبة العملية الانتخابية من قبل المنظمات المستقلة والمراقبين الدوليين لضمان نزاهتها وشفافيتها

وبعيدا عن المرشحين المحسوبين على المعارضة، وقع 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب عن حزب الشعب «الجمهوري» استمارات تزكية لترشيح رئيس الحزب حازم عمر للانتخابات الرئاسية المرتقبة، حسب النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب.

ويعد حزب «الشعب الجمهوري» أحد أحزاب الموالاة، وبرر أبو هميلة الدفع بمرشح في الانتخابات بالقول: «نحاول إثبات أن هناك ديمقراطية وتداولا للسلطة، ولنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا».

إلى ذلك، أعلن عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد» حصوله على أكثر من 20 تزكية من نواب للترشح في الانتخابات، مؤكدا أنه سيتقدم بأوراق ترشحه يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيعقد مؤتمرا صحافيا في اليوم نفسه للإعلان عن برنامجه الانتخابي.

وكان إعلان يمامة نيته الترشح في انتخابات الرئاسة أثار موجة من السخرية، وأعاد نشطاء تداول تصريحات له يطالب فيها بوضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كتب التاريخ المدرسية بجانب زعماء مصر التاريخيين.

وطبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يغلق باب الترشح في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويحتاج كل مرشح لتزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للدستور.