انتخابات مجلس الشيوخ المصري: نسبة مشاركة منخفضة … وتجاوزات  

تتواصل عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي جرت على مدار اليومين الماضيين، وسط مؤشرات عن انخفاض نسبة المشاركة، وحديث عن تجاوزات شابت عملية الاقتراع.

تجاوزات عديدة رصدتها أحزاب معارضة شاركت في انتخابات مجلس الشيوخ، منها ما تعرف بـ”البونات”، وهي إيصالات يمكن لحاملها الحصول على مشتريات من محال بعينها، إضافة إلى توزيع مبالغ مالية على ناخبين، وحشد العاملين في كيانات اقتصادية خاصة للتصويت لمرشحين بعينهم.

وحسب غرفة المتابعة المركزية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فإن الانتخابات شهدت ممارسات تخل بقواعد النزاهة الانتخابية.

وقالت في بيان إنها رصدت مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق، بالإضافة إلى بونات مشتريات وحقائب مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور.

ولفت الحزب إلى أن بعض الجمعيات الخيرية حشد المواطنين لا سيما النساء أمام اللجان، وأعرب عن قلقه بشأن استغلال الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين.

وتحدث عن تدخل جهات إدارية ومؤسسات خاصة في توجيه التصويت. وأكد أنه تلقى شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لمصلحة مرشحين بعينهم.

وزاد: تم رصد حشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة للتصويت في اتجاه محدد، بما يعكس استغلالًا للنفوذ الوظيفي في التأثير على اختيارات العاملين.

وانتقد بدء عمليات الفرز قبل انتهاء التصويت في بعض لجان مدينة الغردقة شرق مصر، قبل موعد الإغلاق الرسمي، بالتوازي مع استمرار عملية التصويت في الساعة الأخيرة، وهو ما يمثل إخلالاً بسلامة الإجراءات ويثير تساؤلات حول نزاهة النتائج في هذه اللجان.

وتناول الحزب في بيانه ما قال إنها مخالفات تنظيمية داخل وخارج اللجان شملت تسجيل تنظيم طوابير خارج بعض اللجان دون تصويت فعلي بالداخل، بهدف خلق انطباع وهمي بكثافة الإقبال، فضلًا عن وجود مرشحين ومؤيدين لهم داخل عدد من اللجان في مدينة الغردقة، وهو ما يمثل مخالفة واضحة لضوابط العملية الانتخابية.

حزب انتقد بدء عمليات الفرز قبل انتهاء التصويت في بعض لجان مدينة الغردقة شرق مصر

وأوضح الحزب في بيانه: رصدنا ممارسات دعائية مخالفة وضعفا ملحوظا في الإقبال، حيث استمرت الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع، في ظل غياب واضح للرقابة، إلى جانب رصد انخفاض ملحوظ في نسب المشاركة في معظم اللجان، ما يعكس عزوفًا شعبيًا بحاجة إلى مراجعة جادة لاستعادة الثقة في المسار الانتخابي.

وأكد أن التعامل الجاد مع هذه الممارسات ضروري لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ودعا الجهات المعنية إلى النظر فيما تم رصده، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تحفظ حق الناخبين.

وتحت عنوان “استعراض شكلي بلا مضمون ديمقراطي”، قال الحزب الليبرالي المصري إن الأيام الماضية أكدت ما حذر منه الحزب منذ البداية من تدني معدلات المشاركة بشكل غير مسبوق، ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن المصري والعملية السياسية برمتها.

وقال في بيانه إن كوادره رصدوا على مدار اليومين الماضيين العديد من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، حيث تم توثيق حالات عديدة لتوزيع مساعدات عينية ونقدية بالقرب من بعض اللجان الانتخابية، إضافة إلى استمرار الدعاية الانتخابية لبعض الأحزاب رغم انطلاق عملية التصويت.

هذه الممارسات، وإن كانت محدودة النطاق، إلا أنها وفق الحزب “تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتنال من مصداقية العملية الانتخابية”.

ولفت إلى الغياب شبه الكامل لأي شكل من أشكال المنافسة الحقيقية في معظم الدوائر الانتخابية، حيث تحولت العملية إلى مجرد استعراض شكلي بلا مضمون ديمقراطي حقيقي، وقد ظهر جلياً أن الإقبال الضعيف الذي لم يتجاوز في أفضل التقديرات 5% هو نتاج طبيعي لسياسات متعمدة تهدف إلى تفريغ المؤسسات التشريعية من دورها الفعلي.

وطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه في جميع البلاغات والتجاوزات التي تم توثيقها، كما دعا إلى مراجعة شاملة للنظام الانتخابي الحالي لضمان تنافسية حقيقية في المستقبل، مؤكدا أن هذه الانتخابات كانت فرصة ضائعة لتعزيز المشاركة السياسية وبناء الثقة بين المواطن والدولة.

وقد بدا انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات أمرا واضحا رغم وجود صفوف من المواطنين أمام بعض اللجان.

بدا انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات أمرا واضحا رغم وجود صفوف من المواطنين أمام بعض اللجان

وقال أحد المواطنين الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”القدس العربي” حيث كان أمام إحدى اللجان في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، إنه طُلب منه ومن آخرين من المنطقة الوقوف أمام اللجنة لساعات مقابل الحصول على مبلغ مالي وصلت قيمته إلى 500 جنيه.

وطبقا للأرقام الرسمية التي أعلنها بعض اللجان التي انتهت من فرز الأصوات، فإن نسبة المشاركة لا تصل إلى 20 في المئة من عدد الناخبين في جداول الانتخابات.

ففي محافظة مطروح شمال غرب البلاد، أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز الاصوات، أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بلغ 370 ألفا و477 صوتا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 74 ألفا و466 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 5644، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 68 ألفا و822 صوتا.

وفي محافظة الإسكندرية شمال مصر، أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز الأصوات أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للمحافظة بلغ 4 ملايين و448 ألفا و555 صوتًا، وإجمالي عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم 720 ألفا 666 صوتًا، ما يعني أن نسبة المشاركة 16 في المئة.

كما أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز الأصوات في محافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر، أن عدد الناخبين المقيدين 999 ألفا و248 ناخبًا، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 169 ألفا و872 ناخبًا، ما يعني أن نسبة المشاركة بلغت 16 % من عدد الناخبين.

ورغم انخفاض نسبة المشاركة، فإن “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي دشنتها أحزاب الموالاة بمشاركة عدد من أحزاب المعارضة، ضمنت الفوز، طبقا للمادة 25 من قانون مجلس الشيوخ التي نصت على أنه “لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة”.

وتنافس على المقاعد الفردية، 424 مرشحا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، و 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

من المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، إعلان النتائج يوم 12 أغسطس/ آب الجاري

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم البلاد إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، إعلان النتائج يوم 12 أغسطس/ آب الجاري، على أن تستأنف الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة في اليوم نفسه.

وستتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس/ آب الجاري، فيما سيتم البت بالطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارا من 15 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، على أن تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس/ آب الجاري، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة في يوم 25 و26 في الخارج، على أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.