انتخابات مجلس الشيوخ: تحالف «من أجل مصر» يضمّ الموالاة والمعارضة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

في مشهد مكرر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014، اجتمعت أحزاب الموالاة الرئيسية مع عدد من الأحزاب المحسوبة على المعارضة، لتشكيل قائمة واحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة إقامتها في أغسطس/ آب المقبل.

القائمة الجديدة التي حملت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر»، ضمت 12 حزبا سياسيا برعاية حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل الغالبية في البرلمان، وبمشاركة حزب «الجبهة الوطنية» الذي خرج من رحم اتحاد القبائل العربية الذي أسسه رجل الأعمال السناوي إبراهيم العرجاني، وعدد من أحزاب المعارضة التي سبق ودخلت البرلمان الحالي من باب التنسيق مع القوائم التي تعدها الأجهزة الأمنية.

واستقبل حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل الغالبية في البرلمان وأكبر أحزاب الموالاة الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول للتحالف.

قرارات

أسفر الاجتماع عن عدة قرارات، بينها الالتزام بالعمل المشترك في إطار «القائمة الوطنية من أجل مصر»، من جميع الأطراف، إعلاءً للمصلحة الوطنية، مع الحفاظ على احترام التنوع السياسي والفكري داخل التحالف.

وشملت القرارات أيضا دعوة الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، عبر التصويت الحر لمن يراه مناسبًا لتحقيق تطلعاته، في ظل ضمانات قانونية ودستورية تنظم العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

وتضمنت القرارات اعتماد معايير موضوعية لاختيار مرشحي القائمة، ترتكز على الكفاءة والنزاهة والتمثيل العادل بين الأحزاب، مع ترك الحرية لكل كيان سياسي في اختيار من يمثله.

ومن أبرز القرارات أيضا تشكيل لجنة قانونية مشتركة بشكل فوري، تتولى إعداد وتجهيز كل الملفات القانونية المطلوبة للتقدم بمرشحي القائمة، وفق الجدول الزمني والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مرحلة حرجة

وأعلن حزب «الجبهة الوطنية» الانضمام رسميًا للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرا أن هذا التحالف الانتخابي يأتي في مرحلة حرجة من عمر مصر التي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والانشقاق، وفق بيانه.

وأكد أن هذه الخطوة تتوافق مع أهدافه ومبادرته التي أعلنها في اليوم الأول لانطلاقه، بل إن إطلاق اسم الجبهة الوطنية على الحزب كان يهدف لتأكيد مفهوم الجبهة في إدارة الحزب بمعنى التوافق مع الأحزاب الأخرى كلما أمكن، سواء في الانتخابات أو القضايا العامة.

وسبق أن أعلن الحزب عن أهدافه، وقال عضو لجنته التأسيسية، ضياء رشوان إن الحزب لا يسعى إلى الحكم أو تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة، ولا يرغب في أن يكون مجرد نقطة انطلاق للطموحين للوصول إلى عضوية البرلمان، لكنه «يهدف إلى إعادة الاعتبار للسياسة المصرية».

كما قال السيد القصير، أمين عام مؤتمر الحزب، إن اجتماع تحالف «القائمة الوطنية من أجل مصر» ناقش بشكل موسع ترتيبات تشكيل القائمة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لافتا إلى أن التنسيق داخل التحالف يسير في إطار من التفاهم والتوافق بين مختلف الأحزاب.

وبين في تصريحات صحافية عقب اجتماع أحزاب تحالف القائمة الوطنية أن اختيار المرشحين على المقاعد الفردية سيُترك لكل حزب وفق رؤيته وشأنه الداخلي، احترامًا لاستقلالية القرار الحزبي داخل التحالف، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجبهة الوطنية تلتزم بمعايير صارمة في اختيار أعضائها، ترتكز على النزاهة والشفافية والكفاءة السياسية.

وكشف عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الأحزاب المشاركة في تحالف القائمة الوطنية، مهمتها متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق القواعد القانونية والنزاهة السياسية.

وأكد أن القائمة الوطنية ستقدم نموذجًا مشرفًا يعكس روح التوافق الوطني، قائلًا: «نعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو خدمة الوطن، والقائمة ستكون انعكاسًا لهذه الروح الجماعية».

في حين قال المهندس حازم عمر، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، إن تحالف «القائمة الوطنية من أجل مصر» بصدد افتتاح مقر رسمي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تشكيل لجنة قانونية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب المشاركة، بهدف تنسيق الجوانب الفنية والدستورية للعملية الانتخابية المرتقبة لمجلس الشيوخ 2025.

12 حزباً تشارك في قائمة واحدة… وتتنافس على المقاعد الفردية

شهد اجتماع تأسيس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، حضور ممثلين عن عدد من أحزاب المعارضة بينها 3 أحزاب سبق أن أعلنت تجميد عضويتها في «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم معظم أحزاب المعارضة وعددا من الشخصيات العامة، من بينها «حزب العدل» الذي أكد أنه بالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعياً لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظراً لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.

لذا يخوض مرشحو الحزب، وفق قوله على «المقاعد الفردية الانتخابات ضمن تحالف الطريق الديمقراطي، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلاً من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية».

وبين أن «مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل».

ورأى أن «اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية».

وبيّن أنه «يشارك على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلافاعلاداخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر».

وأكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.

ولفت الحزب إلى أنه يعكف في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة المقبلة، ويضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة.

ولفت إلى أن وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية.

وشدد على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن. وجدد مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلاً بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.

واختتم بالتأكيد على أنه يؤمن بأن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم.

كذلك شارك في اجتماع تأسيس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، باسم كامل، ممثلاعن الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، مؤكداً أن الحزب سيشارك في العملية الانتخابية رغم اعتراضه على قانون الانتخابات الحالي، موضحاً أنه خاض بنفسه هذه المعركة ممثلاعن الحزب في جلسات الحوار الوطني، ورغم عدم الاستجابة لمقترحات الحزب، إلا أنهم يشاركون إيمانًا منهم بضرورة المشاركة.

وأشار إلى أن مشاركة الحزب في هذه القائمة، التي تضم أحزابًا من الموالاة واحزابًا من المعارضة، هي تحالف انتخابي فقط وليس تحالفًا سياسيًا، لافتًا إلى خبرة الحزب في هذا المجال حيث سبق وأن شارك في القائمة الموحدة بانتخابات 2020، ومع ذلك قدم دعايته الخاصة، وكان أداء نوابه في البرلمان نابعًا من مبادئ الحزب وتوجهاته، وكانت مشاركتهم مميزة بشهادة رئيسي مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف أن للحزب أيضًا تحالفًا سياسيًا مع حزبي الإصلاح والتنمية والعدل، وسيتم التنسيق بينهم فيما يخص المقاعد الفردية.

وشدد على أن الانتخابات ليست مجرد وسيلة للحصول على مقاعد في البرلمان، لكنها فرصة للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية، والتعريف بالأحزاب وبرامجها، داعيًا القائمين على الأمر لبذل كل الجهود لجعل العملية الانتخابية أكثر فاعلية وجذبًا للناخبين لكسب ثقتهم قبل أصواتهم.

وتعمد السلطة قبل كل انتخابات برلمانية منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية، لتشكيل كيان سياسي لخوض الانتخابات بقائمة موحدة للموالاة، حيث أسست السلطة قائمة تحمل اسم «في حب مصر» في انتخابات 2015، قبل أن يقود حزب «مستقبل وطن» القائمة في انتخابات 2020.

وتستعد مصر لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقرر فتح باب الترشح للانتخابات حتى الخميس المقبل، وفق ما أعلنه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، الثلاثاء، لاستعراض الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية.

وأكد التزام الهيئة بتنفيذ المواعيد المحددة بدقة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المرشحين ورموزهم سيتم في 11 يوليو/تموز الجاري، على أن تُفصل الطعون على المرشحين خلال الفترة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه، وتُعلن القائمة النهائية وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية في 18 يوليو، بينما تبدأ فترة الصمت الدعائي في 31 من الشهر ذاته.

وأوضح أن تصويت المصريين في الخارج سيُجرى يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه، وتُعلن النتائج الرسمية في 12 أغسطس/ أب، بالتزامن مع انطلاق الدعاية لجولة الإعادة في حال وجودها.

وأشار إلى أنه يحق الطعن على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي لجولة الإعادة.

أما جولة الإعادة، فوفق الجدول المعلن، تُجرى في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأقر مجلس النواب المصري، في مايو/ أيار الماضي، التعديلات التي قدمتها أحزاب الموالاة بشأن قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسط اعتراض أحزاب المعارضة على نظام القائمة المغلقة.

وأدخل مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.

ولم يشهد مشروع القانون تعديلات على نظام الانتخابات التي تجرى على 50 في المئة من المقاعد بنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم المغلقة.

وأعاد توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا في دائرتين و(102) مقعد في دائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتمت إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.