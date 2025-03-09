انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الجزائر.. وترقّب لهوية الرجل الثاني الجديد

الجزائر- “القدس العربي”:

انطلقت في الجزائر انتخابات التجديد النصفي لأعضاء “مجلس الأمة” (الغرفة الثانية للبرلمان في البلاد)، والتي يقتصر التصويت فيها على أعضاء المجالس المنتخبة. ويتوقع أن تنحصر المنافسة، بين أحزاب الموالاة التي تمتلك أكبر عدد من المنتخبين المحليين، وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني.

ووفق النشرات التي بثتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بدأت عملية التصويت الأحد على مستوى المجالس الشعبية الولائية على الساعة الثامنة صباحا. وقد بلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة 27241 منتخبا، ينقسمون إلى 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية.

ودخل هذه الانتخابات 629 مترشحا، منهم 410 تحت لواء 23 حزبا سياسيا و219 مرشحا حرا. وقد تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملفا لمترشحين أحرار، ويتعلق الأمر بـ 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملفا من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية، وفق أرقام سلطة الانتخابات.

دخل هذه الانتخابات 629 مترشحا، منهم 410 تحت لواء 23 حزبا سياسيا و219 مرشحا حرا. وقد تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملفا لمترشحين أحرار

وقبل انطلاق عملية التصويت، ذكّرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت. وألّحت على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.

ويأتي هذا التنبيه، لتفادي فضائح فساد مسّت انتخابات مجلس الأمة في السنوات الفارطة، حيث كان الإعلام الجزائري يتداول أخبارا عن شراء رجال أعمال للأصوات من أجل وصولهم لهذا المنصب الذي يمنحهم الحصانة. وفي العهدة الأخيرة، نُزعت الحصانة عن عدد من السيناتورات من أجل محاكمتهم في قضايا فساد.

وتجرى هذه الانتخابات وفقا للمادة 121 من الدستور، والتي تنص على أنه “ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية”.

وفي ذات السياق، ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة، يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات. ويعلن سيناتورا “المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا”، وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.

وسبق هذه الانتخابات فتوى من المحكمة الدستورية في الجزائر، فصلت في عدم إمكانية استمرار رئيس مجلس الأمة الحالي صالح قوجيل، وهو من المعينين في الثلث الرئاسي، في منصبه لعهدة أخرى. وكان قوجيل (الذي يقارب الـ94 من العمر)، قد وجّه إخطارا للمحكمة الدستورية، لطلب تفسير حكم دستوري يتعلق بوضعية أعضاء مجلس الأمة الذين يقضون عهدتين في مناصبهم، في ظل ما جاء به التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020، والذي يحصر العهدة البرلمانية في فترتين فقط. وكان قوجيل قد شغل منصب رئيس مجلس الأمة، قبل دستور 2020 الذي جاء بهذه الأحكام الجديدة، ما جعله يسأل عما إذا كان هناك أثر رجعي لتطبيق أحكام الدستور أم لا.

كان قوجيل قد شغل منصب رئيس مجلس الأمة، قبل دستور 2020 الذي جاء بهذه الأحكام الجديدة، ما جعله يسأل عما إذا كان هناك أثر رجعي لتطبيق أحكام الدستور أم لا

ويعد قوجيل المولود في 13 يناير 1931، أحد قادة جيش التحرير الوطني الذين ما زالوا على قيد الحياة، وهو رغم سنه المتقدمة ظل يتمتع بحيوية وقدرة على الخطابة وإبداء المواقف في السنوات الأخيرة.

وتطرح اليوم، برحيل الرجل عن المنصب، عدة أسماء يمكن أن تخلفه، مثل رشيد طبي وزير العدل السابق أو عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة السابق، وفق تكهنات الصحافة الجزائرية. ويعد منصب رئيس مجلس الأمة، شديد الأهمية والحساسية في المنظومة الجزائرية. فالجالس على هذا المقعد، هو من يتولى رئاسة الدولة في حال وفاة رئيس الجمهورية أو حدوث أي مانع دستوري يمنعه من أداء مهامه.

وخلال مسار التعديل الدستوري لسنة 2020، ظهرت أصوات تطالب بإلغاء مجلس الأمة، كونه يمثل عبئا ماليا كبيرا على الدولة، دون أن يكون له دور تشريعي كبير، إذ يكتفي فقط بحق النظر في القوانين التي تطرحها الحكومة دون إمكانية تعديلها. وكانت الفكرة من إنشاء مجلس الأمة سنة 1996، تتعلق بتفادي صعود أغلبية متطرفة للسلطة التشريعية بعد تجربة انتخابات سنة 1991، وذلك من خلال اعتماد ثلث معطل للقوانين يكون تابعا لرئيس الجمهورية.