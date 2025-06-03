سياسة | دولي

انتخاب لي جاي- ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية

منذ 55 دقيقة

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سول: أعلنت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية الأربعاء رسميا انتخاب لي جاي- ميونغ رئيسا جديدا للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات المبكرة التي أُجريت الثلاثاء في ختام فوضى سياسية استمرت ستة أشهر، ونجمت عن محاولة الرئيس السابق يون سوك- يول فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة، روه تاي- آك، إنّ “الفترة الرئاسية تبدأ فور تأكيد الفائز، لذا سأعلن الآن عن الساعة، الساعة الآن هي 6:21 صباحا (21:21 ت. غ الثلاثاء). بناء عليه، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات أنّ لي جاي- ميونغ، من الحزب الديمقراطي، هو الرئيس المنتخب”.

(أ ف ب)

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