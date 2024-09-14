انتشار الكوليرا في 11 ولاية بشكل كامل في السودان

الخرطوم: أفادت مصادر طبية سودانية بانتشار الكوليرا في 11 ولاية بشكل كامل في السودان.

وقالت المصادر لـموقع (سودان تربيون) الإلكتروني إن معدل الانتشار يتفاوت بنسب مختلفة في بقية الولايات، مشيرة إلى أن ولاية كسلا تأتي في مقدمة الولايات وتحل ولاية نهر النيل في المرتبة الثانية وبعدها البحر الأحمر.

ولفتت إلى وفاة 26 شخصا وإصابة 266 آخرين بوباء الكوليرا في محليات الفاو والمفازة وقلع النحل بولابة القضارف شرقي السودان وتفشي المرض في عدد من قرى وأحياء تلك المحليات في ظل تردي صحة البيئة ونقص المحاليل الوريدية وانتشار الذباب خلال الخمسة ايام الفائتة.

وبدأ تفشي الوباء في السودان منذ 12 آب/ أغسطس الماضي، بعدما اجتاحت سيول جارفة وأمطار غزيرة مناطق واسعة، ويتوقع استمرارها حتى نهاية الشهر الحالي.

أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع إجمالي الحالات إلى خمسة آلاف و81 إصابة، و176 حالة وفاة، فيما دفع تزايد الحالات في القضارف السلطات المحلية إلى الاستنجاد بالمنظمات الإنسانية لإقامة مراكز عزل.

(د ب أ)