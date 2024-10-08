انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا شمال قطاع غزة- (فيديوهات)

غزة: أفاد شهود عيان بانتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا شمال قطاع غزة مع تصاعد القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار في مناطق متعددة، منها محيط شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وقالوا إنّ فرق الدفاع المدني تعجز عن انتشال العديد من المفقودين تحت ركام منازل مهدمة هناك.

اشتعال النيران في مخبز "الشلفوح" بمخيم جباليا شمال غزة بعد قصفه من قبل الاحتلال، وهو المخبز الوحيد الذي يعمل في شمال غزة pic.twitter.com/h0IO1a0QLM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 8, 2024

واستشهد 12 فلسطينياً، بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني أن 9 شهداء من عائلة فرحات قد انتشلوا بعد استهداف طائرة حربية إسرائيلية لشقة سكنية للعائلة بجوار سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة. تم نقل الشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

#فيديو .. عائلة كاملة..

9 شهـ.ـداء من عائلة فرحات في قصف الاحتلال منزلاً بحي الشجاعية شرق مدينة غزة pic.twitter.com/KivtdFgBpz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 9, 2024

وانتشل مسعفون جثامين ثلاثة شهداء، بينهم طفل، إضافة إلى العديد من المصابين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجمل في مخيم النصيرات وسط القطاع. تم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وفي إطار تصعيد الاحتلال المتواصل، دوَّت انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي إسرائيلي في أحياء مختلفة من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة التوام شمال غرب المدينة.

"كأنه نائم".. رضيع استشـ.ـهد في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الخالدي بمخيم البريج وسط القطاع pic.twitter.com/6zlElx6t8S — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 8, 2024

وفي تطور متزامن، شنت الطائرات الإسرائيلية قصفًا صاروخيًا مكثفًا على منطقة الصفطاوي غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة من نوع “كواد كوبتر” نيرانها على منازل المواطنين، مما أدى إلى زيادة الخسائر المادية والبشرية.

وكانت مصادر طبية في القطاع أكدت في وقت سابق، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين إثر استهداف طائرة حربية مركبة مدنية عند مدخل النصيرات الغربي، بينما استُشهد شاب وأصيب آخرون في قصف آخر استهدف أرضًا زراعية في محيط بلدة الزوايدة وسط القطاع.

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جميع المحاور، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنًا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك آلاف الأشخاص تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع التي تواجه فرق الإنقاذ صعوبات شديدة في الوصول إليها.

(وكالات)