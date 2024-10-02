انتشار صور عن اختراق دبابات إسرائيلية للجدار الحدودي مع لبنان.. و”حزب الله”: نخوض اشتباكات مع قوة متسللة إلى مارون الراس

بيروت- “القدس العربي”: انتشرت صورٌ، قبل قليل، عن اختراق قوات إسرائيلية الجدار الحدودي، عبر بوابة العديسة، على الحدود اللبنانية، وأظهرت الصور دبابات تعبر طريقاً فرعياً وقوة مشاة على جانبي الطريق.

وأفاد مراسلون ميدانيون أن هذه الخطوة بمثابة استعراض، ولا تُعدّ نجاحاً في التوغل البري، وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال لم يتمكّن من أي اختراق في منطقة عيترون ويارون.

وكان “حزب الله” تصدّى، في الساعات القليلة الماضية، لمحاولة تسلّل قوات الاحتلال في محلة العديسة وأجبرها على التراجع.

وتالياً، أوضحت صحيفة لبنانية مقربة من “حزب الله”، نقلاً عن “مصادر ميدانية”، أنّ الصور المنتشرة التي تظهر جنود العدو عند طريق العديسة بمحاذاة الشريط الشائك التقطت قبل نحو ثلاثة أيام، عندما دخلت قوة معادية وزرعت أجهزة تجسس قبل أن تغادر، وعندما حاولت الدخول مجدداً، فجر اليوم، وقعت بكمين للمقاومة، وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلن “حزب الله”، اليوم، خوض اشتباكات مع جنود “العدو” الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية.

وقال، في بيان، إنه “أوقع في صفوف جنود العدو إصابات عدة، وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

وأشار إلى “إصابات عديدة لجنود الاحتلال مقابل مارون الراس، وقد تكون أمام حدث صعب مشابه لما حصل في العديسة صباحاً”.