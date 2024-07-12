بعضها متفحمة.. انتشال جثامين 56 شهيدا بعد تراجع جزئي لجيش الاحتلال من غرب غزة

غزة: كشف تراجع القوات الإسرائيلية، الجمعة، بشكل جزئي من منطقة جنوب غربي مدينة غزة بعد 4 أيام من إطلاقه عملية عسكرية فيها، عن عشرات الجثامين الملقاة في الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة علاوة عن إحراق وتدمير المئات من المنازل.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، إن “هناك تراجعا للجيش الإسرائيلي من حي تل الهوا ومنطقة الصناعة ومستشفى أصدقاء المريض إلى غاية شارع 8 في الأطراف الجنوبية لحي تل الهوا”.
وأضاف بصل، في بيان لاحق، أن “طواقم الدفاع المدني عثرت على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في تل الهوا ومنطقة الصناعة”.
وتابع: “انتشلنا شهداء من عائلة واحدة ونتلقى بلاغات استغاثة متواصلة في حي تل الهوا ومنطقة الصناعة”.
وذكرت مصادر طبية في المستشفى المعمداني بأنه تم انتشال جثامين 56 شهيدا من حي تل الهوا ومنطقة الصناعة حتى الساعة 7:50 ت.غ.
📹 فيديو صفا| مواطن يتحدث عن تعذّر الوصول لعائلة استشهد بعض أفرادها وأصيب البعض الآخر وينزف منذ أسبوع في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة بفعل استمرار الاستهداف الإسرائيلي pic.twitter.com/qL9haDGBd7
— وكالة صفا (@SafaPs) July 12, 2024
وحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 5 فلسطينيين من داخل مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة بعد تراجع القوات الإسرائيلية من محيطها.
لاحقا، أعادت الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمها في حي تل الهوا، بعد ساعات من تراجعها من الحي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت مجددا باتجاه محيط مستشفى القدس ومنتزه برشلونة ومفترق أبو مازن في حي تل الهوا وتطلق نيران أسلحتها الرشاشة والقذائف المدفعية تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.
في السياق نفسه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان مقتضب: “تصلنا أخبار عن فظائع خطيرة ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا”.
وأفاد شهود عيان بأن مئات الوحدات السكنية أحرقت أو دمرت بشكل كامل في حي تل الهوا ومنطقة الصناعة على يد قوات الجيش.
سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف جنود وآليات الاحتلال في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون pic.twitter.com/m6snLe45YR
— Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) July 12, 2024
(الأناضول)
شاهد العصر على جرائم الإبادة التي ترتكبها عصابة الإجرام الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم المدعوم بالسلاح الأمريكي الغربي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀
إجرام صهيوني نازي فاشي مجرم دموي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين، إجرام عابر للتاريخ البشري في الحروب لم نر له مثيل عليهم اللعنة عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐒
الحكومات العربية متواطئة !
أشهر من الكلام الفارغ لخداع الرأي العام العربي .
حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومات العربية الصهيونية الفاسدة
الله يساعدنا على الإطاحة بهم