بعضها متفحمة.. انتشال جثامين 56 شهيدا بعد تراجع جزئي لجيش الاحتلال من غرب غزة

غزة: كشف تراجع القوات الإسرائيلية، الجمعة، بشكل جزئي من منطقة جنوب غربي مدينة غزة بعد 4 أيام من إطلاقه عملية عسكرية فيها، عن عشرات الجثامين الملقاة في الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة علاوة عن إحراق وتدمير المئات من المنازل.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، إن “هناك تراجعا للجيش الإسرائيلي من حي تل الهوا ومنطقة الصناعة ومستشفى أصدقاء المريض إلى غاية شارع 8 في الأطراف الجنوبية لحي تل الهوا”.

وأضاف بصل، في بيان لاحق، أن “طواقم الدفاع المدني عثرت على جثامين شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في تل الهوا ومنطقة الصناعة”.

وتابع: “انتشلنا شهداء من عائلة واحدة ونتلقى بلاغات استغاثة متواصلة في حي تل الهوا ومنطقة الصناعة”.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى المعمداني بأنه تم انتشال جثامين 56 شهيدا من حي تل الهوا ومنطقة الصناعة حتى الساعة 7:50 ت.غ.

📹 فيديو صفا| مواطن يتحدث عن تعذّر الوصول لعائلة استشهد بعض أفرادها وأصيب البعض الآخر وينزف منذ أسبوع في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة بفعل استمرار الاستهداف الإسرائيلي pic.twitter.com/qL9haDGBd7 — وكالة صفا (@SafaPs) July 12, 2024

وحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 5 فلسطينيين من داخل مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة بعد تراجع القوات الإسرائيلية من محيطها.

لاحقا، أعادت الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمها في حي تل الهوا، بعد ساعات من تراجعها من الحي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت مجددا باتجاه محيط مستشفى القدس ومنتزه برشلونة ومفترق أبو مازن في حي تل الهوا وتطلق نيران أسلحتها الرشاشة والقذائف المدفعية تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

في السياق نفسه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان مقتضب: “تصلنا أخبار عن فظائع خطيرة ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا”.

وأفاد شهود عيان بأن مئات الوحدات السكنية أحرقت أو دمرت بشكل كامل في حي تل الهوا ومنطقة الصناعة على يد قوات الجيش.

سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف جنود وآليات الاحتلال في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون pic.twitter.com/m6snLe45YR — Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) July 12, 2024

(الأناضول)