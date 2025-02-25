انتشال جثتين لمهاجرين جنوبي الصحراء من بئر جنوب تونس

تونس: انتشلت وحدات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، جثتين لمهاجرين ينحدران من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بئر عميقة جنوب تونس.

شارك غواصون في انتشال الجثتين وهما لإمرأة ورجل، من البئر البالغ عمقها 64 مترا بمعتمدية زانوش التابعة لولاية قفصة، وفق ما ذكر متحدث باسم الحماية المدنية.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية مبروك السعفي لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء”، إن عمليات الانتشال بدأت بعد تلقي إخطار من الأهالي بانبعاث روائح كريهة من البئر يشتبه بأن تكون لجثث آدمية.

وتخضع الجثتان إلى عمليات تشريح بالمستشفى في قفصة لتحديد هويتهما.

ونقلت إذاعة محلية عن مصدر أمني إن المعاينات الأولية تشير إلى أن الضحيتين مهاجران من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويهيم الآلاف من المهاجرين من جنوبي الصحراء على وجوهم في عدة ولايات دون أفق واضح.

ويأمل غالبيتهم في عبور البحر الأبيض المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى الجزر الإيطالية القريب بحثا عن فرص أفضل للحياة.

(د ب أ)