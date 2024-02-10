انتشال جثث شهداء من مناطق في غرب غزة انسحب منها جيش الاحتلال جزئيا- (فيديوهات)

غزة: انتشل فلسطينيون، السبت، عددا من جثث الشهداء الملقاة في الشوارع بعد ساعات من انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن عددا من “جثث الشهداء، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، تم نقلها إلى مستشفى المعمداني في المدينة، خاصة من المناطق التي شهدت انسحابا جزئيا للجيش وهي: الجامعات والكتيبة ومفترق الصناعة”.

ورُصد نقل بعض هذه الجثث بـ”الطرق البدائية على ظهر عربات تجرها الأحصنة”.

وتم انتشال عدد من الشهداء من مراكز لإيواء النازحين تعرضت لاستهداف إسرائيلي مباشر.

آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في منطقة مفترق الصناعة والجامعات غرب مدينة غزة pic.twitter.com/J9aG4Bsxri — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) February 10, 2024

وأفاد شهود عيان أن عددا من الجرحى تواجدوا في منطقة الكتيبة، ناشدوا لإجلائهم لتقلي العلاج وسط تعذر انتقالهم بسبب أوضاعهم الصحية.

ولم يصدر على الفور إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية حول أعداد الشهداء الذين تم العثور عليهم بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وكشف هذا الانسحاب الجزئي أيضا عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وإحراق للمنازل التي لم يتم تسويتها بالأرض.

مجزرة مروعة ارتكبها الإحتلال في مدرسة تابعة للأونروا غرب مدينة غزة الليلة الماضية.. انتشال عدد كبير من الشهداء من مدرسة تابعة للاونروا بعد قصفها على رؤوس النازحين غرب غزة. pic.twitter.com/8iGy0kcku1 — زهر|صحافة𓂆 (@az_za98) February 10, 2024

🔹انسحاب الاحتلال من مفترق الصناعة غرب مدينة غزة..#غزة _مقبرة _للغزاة pic.twitter.com/R8vuC7MY8h — Latréche Zahra (@SarahRosalina17) February 10, 2024

(الأناضول)