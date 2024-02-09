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انتشال جثث 13 مهاجرا سودانيا والبحث عن 27 مفقودا قبالة سواحل تونس

منذ 15 دقيقة

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تونس:  لقي 13 مهاجرا سودانيا حتفهم ويتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس اثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس (شرق) وتم إنقاذ مهاجرين اثنين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا.

وجميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء.

وأضاف بن جحا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين “تم استغلالهم في قضية اتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة”.

وأكد بن جحا أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي وكالة فرانس برس في وقت سابق.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 2498 شخصا عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 70% عن العام السابق.

(أ ف ب)


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