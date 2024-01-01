انتشال رضيع حي من تحت ركام قصف إسرائيلي في رفح- (فيديو)

غزة: تمكن سكان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الإثنين، من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة، كان محاصرا لساعات تحت أنقاض منزله المهدم جراء قصف إسرائيلي، مساء الأحد.

ورصدت عدسة الأناضول تجمع عشرات المواطنين الذين أحسوا بوجود الطفل الرضيع قابعا تحت الركام والظلام الذي يخيم على المنطقة المقصوفة.

وبعد جهود مضنية استخدموا فيها أظافرهم وأضواء هواتفهم النقالة، استطاع المنقذون انتشال الرضيع بين ركام الحجارة والأنقاض وهو على قيد الحياة، مرددين :”لا إله إلا الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. صوّر صوّر خلي العالم يشوف جرائم إسرائيل”.

ووفق المنقذين، فإن الرضيع كان محاصرا تحت أنقاض المنزل الذي تعرض إلى قصف مساء الأحد بمدينة رفح، بينما لا يعرف مصير ذويه.

وليل الأحد/الاثنين، استهدف قصف مدفعي وضربات جوية مدينتي رفح وخان يونس (جنوب)، بينما أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح الاثنين مقتل “24 مدنيا وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في استهدافات ليل الأحد وحتى الخامسة من صباح الاثنين”.