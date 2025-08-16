سياسة | عربي | فلسطين

انتشال جثامين صحافية فلسطينية وشقيقيها بعد 44 يوما من قصف منزلهم في غزة- (صور)

منذ 39 دقيقة

صورة متداولة للصحافية الفلسطينية مروة مسلم وشقيقيها- (مواقع التواصل)

حجم الخط
0

“القدس العربي”: تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطينية، بعد 44 يوماً من استهداف منزل عائلة الصحافية مروة مسلم في قطاع غزة، من انتشال ما تبقى من جثمانها وجثماني شقيقيها معتز ومنتصر.

وتم العثور على جثمان مروة تحت أنقاض منزلها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد أن دمر القصف الإسرائيلي المنزل بالكامل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى الموقع، ما أدى إلى بقائها تحت الركام حتى فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

باستشهادها، تنضم مروة إلى قائمة طويلة من الصحافيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ نحو عامين.

 

كانت مروة مسلم إحدى الأصوات الإعلامية البارزة في قطاع غزة، حيث عملت في إذاعة “الشباب” المحلية، وقدمت برامج إذاعية اجتماعية وإنسانية، مثل البرنامج الصباحي “بشائر الصباح” وبرنامج “ذات”، التي لامست قضايا الناس في القطاع المحاصر.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، رفضت مروة مغادرة شمال قطاع غزة، متمسكة بالبقاء في منزلها إلى جانب عائلتها، مثلها مثل العديد من الفلسطينيين الذين رفضوا الانصياع لأوامر التهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

يوم تضامني في نقابة الصحافيين المصريين دعما لغزة وتنديدا باغتيال أنس الشريف ورفاقه
منذ 16 دقيقة
التغطية مستمرة.. حساب الشهيد أنس الشريف يوثق بداياته المهنية في تغطية حرب غزة- (فيديو)
منذ ساعتين
صحافيون سويديون ينددون باغتيال زملائهم في غزة- (صور وفيديو)
منذ 3 ساعات
هجوم على الصحافي المخضرم في “بي بي سي” جون سيمبسون لاستشهاده بدراسة لم تعجب إسرائيل
15 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية