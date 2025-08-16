انتشال جثامين صحافية فلسطينية وشقيقيها بعد 44 يوما من قصف منزلهم في غزة- (صور)

“القدس العربي”: تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطينية، بعد 44 يوماً من استهداف منزل عائلة الصحافية مروة مسلم في قطاع غزة، من انتشال ما تبقى من جثمانها وجثماني شقيقيها معتز ومنتصر.

وتم العثور على جثمان مروة تحت أنقاض منزلها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد أن دمر القصف الإسرائيلي المنزل بالكامل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى الموقع، ما أدى إلى بقائها تحت الركام حتى فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

باستشهادها، تنضم مروة إلى قائمة طويلة من الصحافيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ نحو عامين.

انتشال جثمان الصحفية ابنة غزة مروة مسلم وشقيقها منتصر ومعتز بعد ٤٤ يوما من استهداف بيتهم شرق غزة وعدم تمكن الطواقم الاسعافية من الوصول إليهم .. لعن الله الاحتلال وربط على قلوب عائلتها وقلوب رفاق دربها pic.twitter.com/vS8ywxnUld — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) August 16, 2025

هذه مروة مسلم الصحفية الشجاعة ظلت لأكثر من ٤٤ يومًا مدفونة تحت الأنقاض وحين انتشلوها اليوم لم يجدوا إلا جمجمة وجزءًا من عظامها… حوّلوها إلى كومة عظام محترقة

أي قهرٍ هذا؟ أي وحشية هذه؟! هذا ما تبقّى من إنسانة حملت الكلمة والحق… وهذا ما يريده عالمكم الظالم أن نصير مجرد بقايا… pic.twitter.com/xJYnXR8YvF — إبراهيم مسلم #غزة 🇵🇸 (@EbrahimMsalam) August 16, 2025

ما تبقى من جثمان الصحفية مروة مسلم وشقيقها بعد انتشالهما من تحت أنقاض منزلهما في حي التفاح بعد ٤٤ يوم . هل لعنت ١لاحتلال اليوم pic.twitter.com/g5zSumwqNG — ميسون عزام (@MayssounAzzam) August 16, 2025

كانت مروة مسلم إحدى الأصوات الإعلامية البارزة في قطاع غزة، حيث عملت في إذاعة “الشباب” المحلية، وقدمت برامج إذاعية اجتماعية وإنسانية، مثل البرنامج الصباحي “بشائر الصباح” وبرنامج “ذات”، التي لامست قضايا الناس في القطاع المحاصر.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، رفضت مروة مغادرة شمال قطاع غزة، متمسكة بالبقاء في منزلها إلى جانب عائلتها، مثلها مثل العديد من الفلسطينيين الذين رفضوا الانصياع لأوامر التهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال.