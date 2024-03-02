انتشال شهيدين من دوار النابلسي يرفع عدد شهداء “مجزرة الطحين” إلى 118 والجرحى إلى 760- (فيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، انتشال جثماني فلسطينيين من محيط دوار النابلسي جنوب مدينة غزة، استشهدا بـ”مجزرة الطحين”، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد تجمع لمواطنين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية، الخميس، ليرتفع عدد الشهداء إلى 118.

وقالت الوزارة، في بيان، “تم انتشال شهيدين من دوار النابلسي ونقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي”.

وأضافت “ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، إلى 118 شهيدا و760 مصابا”.

وبحسب الوزارة، “مازالت عشرات الإصابات في حالة الخطر، مما قد يرفع عدد الشهداء في أي لحظة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية لإنقاذ حياتهم”.

مشاهد جديدة صادمة لضحايا “مجزرة الطحين” التي ارتكبها الاحتلال بحق فلسطينيين أثناء حصولهم على مساعدات في “دوار النابلسي” يوم 29 فبراير الفائت#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/hUJVcrYhTn — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 2, 2024

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في المجزرة ذاتها، “ليرتفع عدد الشهداء إلى 116”.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تستهدف مجدداً الفلسطينيين على شارع الرشيد غرب غزة خلال انتظارهم وصول المساعدات pic.twitter.com/Ojgwh0eM5w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 2, 2024

تغطية صحفية: طبيب يتحدث عن الإصابات التي وصلت اليوم إلى مستشفى الشفاء في غزة بعد استهداف قوات الاحتلال للأهالي على شارع الرشيد غرب غزة خلال انتظارهم المساعدات pic.twitter.com/cGNcAE2lFV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 2, 2024

وصباح الخميس الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ما أدى لاستشهاد 112 فلسطينيا.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

(الأناضول)