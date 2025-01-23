انتشال 120جثة لشهداء فلسطينيين من تحت أنقاض غزة

غزة – القدس العربي: استشهد فلسطينيان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال، رغم سريان قرار وقف إطلاق النار، فيما واصلت فرق الإنقاذ عمليات انتشال جثامين الشهداء، الذين سقطوا في أيام الحرب الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 122 شهيدا (منهم 120 انتشلت جثثهم)، و306 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 47,283 شهيدا، و111,472 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / اكتوبر للعام 2023.

وكان الشهيدان ارتقيا في قصف مدفعي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطال شقة سكنية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ومع بداية الهجوم، تقدمت عدة آليات لجيش الاحتلال، بالقرب من مفترق السقا في هذا الحي، وسمعت هناك أصوات إطلاق نار.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، قامت قوات الاحتلال بإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في محيط معبر كرم أبو سالم شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، والذي تمر منه قوافل المساعدات.

ولا تزال قوات الاحتلال موجودة في عدة مناطق منها «محور فيلادلفيا» المقابل لحي تل السلطان، وتطلق النار على المواطنين الذين عادوا لتفقد مناطق سكنهم، بعد أشهر من النزوح.

في السياق، أعلن جهاز الدفاع المدني، والذي يعمل بإمكانيات بسيطة جدا، أن طواقمه تمكنت من انتشال رفات 162 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي.

وأكدت ان الطواقم لا تزال غير قادرة على انتشال جثامين آلاف الشهداء المفقودة تحت ركام المباني المدمرة، وذلك لعدم توفر المعدات والآلات الثقيلة.

وكان من بين الشهداء الذين جرى انتشال جثامينهم، 9 شهداء من عائلة النجار وقديح وأبو ريدة، بعد أكثر من عام على ارتقائهم من بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس.

ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، شرعت طواقم الإنقاذ وكذلك الأهالي في عمليات البحث عن جثث الضحايا، وقد جرى انتشال الجثامين وهي عبارة عن هياكل عظمية، أو جثامين متحللة.

ودعا جهاز الدفاع المدني إلى تزويده بالمعدات اللازمة، وإلى إرسال فرق إنقاذ عربية مختصة للمساعدة في مهام العمل.

وكانت بلديات القطاع واصلت أمس، بإمكانياتها البسيطة، فتح الشوارع التي أغلقها ركام القصف.

وذكرت بلدية مدينة خان يونس، والتي شهدت توغلا بريا خلال الحرب، أن نسبة الدمار في المدينة بلغت 75%، وأن هناك 15 مليون طن من الركام في المدينة جرّاء العدوان. أما بلدية القرارة، وهي إحدى بلدات مدينة خان يونس الحدودية، والتي تعرضت لعملية توغل بري طويلة، فأعلنت أن نسبة الدمار الذي خلَّفه الاحتلال قدرت بـ 90%.

وأعلنت بلدية مدينة غزة، أنها تواجه نقص عدد الآليات، مما يتسبب في حالة عجز كبير في تقديم الخدمات الأساسية، بعد تدمير الاحتلال نحو 133 آلية بنسبة تزيد عن 80% من عدد آلياتها، لا سيما الآليات الخاصة بجمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي وفتح الطرق والشوارع.

وأشارت في تصريح صحافي إلى أن الآليات المتبقية قديمة وتحتاج لصيانة، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل هذه الآليات لجمع النفايات وفتح الطرق وتقديم باقي الخدمات، مشيرة أيضا إلى وجود كميات كبيرة من النفايات في الشوارع.

وقالت إنها تحتاج لآليات بشكل عاجل لفتحها وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين عبرها.

وأوضحت أن الدمار الكبير طال البنية التحتية لا سيما شبكات المياه والصرف الصحي. وطالبت بلدية غزة كافة المؤسسات الدولية والمحلية للتدخل العاجل، وتوفير الآليات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها، وكذلك الوقود لإعادة تقديم الخدمات الأساسية والتخفيف من الكارثة الصحية والبيئة.

وفي السياق، قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو، إن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من 3 إلى 5 أعوام، في حال توفر الإمكانيات والتمويل والمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» القول «إن وزارته بدأت بالعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع إعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره»، وإن الخطوة التالية تتمثل في إزالة الركام من 150 مبنى عاما من مدارس ومستشفيات ومساجد وتنفيذ مشروع صغير لفتح الطرق. وفي هذه الأثناء، تواصلت عملية دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، وسجل مرور مئات الشاحنات الجديدة في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار.

وتدخل الشاحنات من معبر كرم أبو سالم، وتسير في شوارع غير معبدة، حيث حاولت آليات هندسية تتبع بلدية رفح، تمهيد تلك الطرق التي جرفها الاحتلال، لتسهيل عملية سير الشاحنات.

ووفق مصادر فلسطينية مختصة، فإن معظم الشاحنات التي جرى مرورها إلى القطاع، تحمل مساعدات غذائية.

ورغم دخول هذه الكميات التي وصلت إلى أكثر من 600 شاحنة يوميا، وهو عدد كان يدخل في أكثر من أسبوع من أيام الحرب الماضية، إلا أن الكثير من السكان يقولون إنهم لم يحصلوا على تلك المساعدات، وخصوصا الدقيق الذي لا يزال شحيحا في القطاع.