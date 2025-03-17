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انتشال 18 جثة وإنقاذ 612 مهاجرا غير نظامي على سواحل تونس

17 - مارس - 2025

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تونس: أعلنت السلطات التونسية، الإثنين، انتشال 18 جثة وإنقاذ 612 مهاجرا غير نظامي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في إقليم الوسط عند السواحل الشرقية للبلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، إنه في إطار جهودها المستمرة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود البحرية، نفذت وحدات الحرس البحري في إقليم الوسط، ليلة 16-17 مارس/ آذار، “عدة عمليات منفصلة شملت النجدة والإنقاذ وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة”.

وأضافت أن “عمليات النجدة والإنقاذ وإحباط عمليات العبور للفضاء الأوروبي أسفرت عن إنقاذ 612 مهاجرًا غير نظامي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يواجهون خطر الغرق بعد تعطل مراكبهم في عرض البحر”.

وتابع الحرس الوطني أنه “في عمليات منفصلة، تم إحباط محاولات اجتياز، كما تم انتشال 18 جثة تعود لأشخاص من نفس الجنسيات، في مأساة تجسد المخاطر الجسيمة لهذه الرحلات غير الشرعية”.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

(الأناضول)

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