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انتشال 5 شهداء ونقل 15 إصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين في وسط غزة- (فيديو)

4 - يوليو - 2024

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غزة: أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الخميس، انتشال خمسة شهداء ونقل أكثر من 15 إصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه بموقع “فيسبوك” الخميس، “انتشال خمسة شهداء ونقل أكثر من 15 اصابة من مدرسة “موسى بن نصير” التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الدرج”.

وأضاف أن “طواقمه في محافظة غزة توجهت لمنزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من “حمام السمرة” في البلدة القديمة وسط مدينة غزة”.

وأضاف في بيان آخر: “القصف الإسرائيلي الأخير وسط مدينة غزة استهدف شوارع ومرافق عامة قرب مدرسة الزهراء وسوق الذهب وحمام السمرة، مما أسفر عن استشهاد امرأة وطفل وإصابة عدد من المواطنين المارّة”.

كما أفاد شهود عيان أن شهيدًا و3 مصابين وصلوا “مستشفى المعمداني” إثر استهداف مدفعية الاحتلال فلسطينيين في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

وذكر الشهود أن مقاتلة إسرائيلية استهدفت منزلًا قرب حمام السمرة في البلدة القديمة وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وقد نُقلوا إلى مستشفى المعمداني.

(د ب أ)

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