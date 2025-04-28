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انتشال 8 جثث وإنقاذ 29 مهاجر قبالة سواحل تونس وفقدان 23 عند سواحل الجزائر

منذ 52 دقيقة

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تونس: غرق 8 مهاجرين فيما نجى 29 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث حسام الجبابلي، إن جميع الغرقى والناجين من جنسيات أجنبية ومعظمهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وانتشل الحرس البحري وجيش البحر (البحرية الوطنية التونسية) ثماني جثث. ولم يتضح على الفور متى غرق المركب وما إذا كان على متنه أطفال أو نساء.

ويحاول آلاف المهاجرين اليائسين والعالقين في تونس، عبور البحر المتوسط للوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن فرص عمل أفضل.

وأعلنت منصة “هاتف الإنذار” للإبلاغ عن المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر، عن فقدان أثر 23 مهاجرا كانوا انطلقوا منذ نحو أسبوع من سواحل الجزائر في طريقهم إلى إسبانيا.

وقالت المنظمة على منصة “إكس” إن السلطات الجزائرية أخذت علم بالقارب وتأمل العثور على المهاجرين أحياء.

(د ب أ)

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