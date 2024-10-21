سياسة | عربي | فلسطين

انتشال 8 فلسطينيين استشهدوا بغارات إسرائيلية على رفح

21 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

غزة: أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الاثنين، انتشال جثامين 8 فلسطينيين، عقب غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان: “انتشال ثلاثة شهداء من منطقتي خربة العدس وموراج شمالي مدينة رفح جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف مجموعة من المدنيين”.

وأشار في بيان آخر، إلى أن طواقمه “انتشلت 5 شهداء جراء غارات إسرائيلية سابقة على أحياء في رفح”.

وفي شمالي القطاع، أوضح الدفاع المدني أن طواقمه توجهت إلى منزل لعائلة “المدهون” في الشارع الثالث بالشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، عقب تعرضه لقصف جوي لم تتضح نتائجه بعد.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حالة صادمة بغزة.. ولادة طفلة “بلا دماغ” ومطالب بالتحقيق في أسلحة إسرائيل- (فيديو)
2 - مايو - 2025
في باريس.. اتّهام مجموعة “أكسا” للتأمين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزّة
25 - أبريل - 2025
صحافيون إسرائيليون: “ما يجري في غزة حمام دم وليس قتالاً.. لم أتخيله حتى في كوابيسي الفظيعة؟
24 - أبريل - 2025
حين يصبح حجم البكاء والألم مؤشر التوقيت اليومي في غزة.. فثمة الكارثة
16 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية