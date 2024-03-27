انتصارات المنتخب الألماني تصنع النشوة ليورو 2024

فرانكفورت: كان الحضور الجماهيري الكبير على شاشات التلفاز مجرد مؤشر واحد على أن 180 دقيقة من كرة القدم، التي حققت فيها ألمانيا انتصارين، غيرت المشاعر في ألمانيا تجاه المنتخب، وذلك مع اقتراب استضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا في الصيف.

أكثر من 10 ملايين شخص تابعوا البث التلفزيوني لشبكة “أر.تي.ال” الخاص بمباراة المنتخب الألماني ونظيره الهولندي التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الألمان 2/ 1، حيث بلغت حصة السوق 41 في المئة بعد ثلاثة أيام فقط من فوز المنتخب الألماني، بقيادة يوليان ناغلسمان المدير الفني، على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين.

وكان هذا تحولا دارميا من تشاؤم تشرين الثاني/ نوفمبر، وكآبة الهزائم أمام تركيا والنمسا، بعد أن ظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وأوروبا ثلاث مرات، بأداء مخيب للآمال، حيث ابتعدت الجماهير عن مساندة الفريق، الذي خرج في آخر نسختين ببطولتي كأس العالم من دور المجموعات.

وقال ناغلسمان مساء الثلاثاء، متطلعا إلى اليورو: “الروح التي شعرت بها مختلفة تماما عما كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر. نتمنى أن تستمر هذه الروح من نهاية أيار/ مايو حتى منتصف تموز/ يوليو”.

وقالت صحيفة “بيلد” اليوم الأربعاء: “الفريق ينشر النشوة” ، فيما ذكرت صحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” أن الفريق استعاد “جودته وجوهره” بسبب مقاييس ناغلسمان، ووصفت صحيفة “كيكر” المدرب الشاب بأنه “الفائز الأكبر” من المواجهتين الأخيرتين.

وقام ناغلسمان بتغيير الاتجاه بعد عقبة تشرين الثاني/ نوفمبر التي جعلت المنتخب الألماني ينهي العام الماضي محققا 3 انتصارات فقط من 11 مباراة.

واستبعد ناغلسمان لاعبين كبارا أمثال ماتس هوميلز، وليون جوريتسكا، وأعاد توني كروس كقائد، واستدعى وجوها جديدة مثل ماكسيميليان ميتلشتيت، ومنح الجميع أدوارا واضحة، ودفع بتشكيل واحد في مباراتي السبت والثلاثاء.

وقال ناغلسمان: “كانت عشرة أيام مليئة بالمرح من الألف إلى الياء. قامت المجموعة بعمل جيد للغاية، لديهم علاقة جيدة للغاية مع بعضهم البعض، وطموح لا يرحم. كان لدينا شعور جيد أمام فرنسا، ومرة أخرى اليوم”.

وقال توني كروس، الفائز بكأس العالم 2014: “فخور بالفريق لأنني أعلم أنه خرج من فترة صعبة للغاية”.

وأضاف: “الأنباء الجيدة هي أننا خضنا مباراتين وديتين في غاية القوة. الأنباء السلبية أن هذا لن يمنحنا أي نقاط للبطولة. اكتسبنا ثقة كبيرة وأتمنى أن تظل هذه الثقة معنا في البطولة. بعدها سأكون مقتنعا بأننا سنقدم عروضا جيدة في بطولة أمم أوروبا”.

ولن يخوض المنتخب الألماني أي مباريات ودية قبل أن يعلن ناغلسمان قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أخيرتين قبل البطولة أمام أوكرانيا واليونان مطلع حزيران/ يونيو المقبل، قبل أن يفتتح منافسات “يورو 2024 ” يوم 14 حزيران/ يونيو أمام المنتخب الاسكتلندي، علما بأنه يواجه منتخبي المجر والنمسا في دور المجموعات أيضا.

ولكن سيكون من الصعب على أي لاعب من المستبعدين أن يدخل قائمة الـ23 لاعبا الخاصة بالبطولة، باستثناء ليروي ساني الذي سيعود للمنتخب بعد انتهاء إيقافه.

وقال ناغلسمان: “إذا ظل الجميع بصحتهم وواصلوا تقديم نفس العروض، بالتأكيد لن نغير 10 لاعبين في الصيف. في الحقيقة ليس حتى خمسة، ربما واحد أو اثنين، بالإضافة للمصابين”.

وأعطى كروس المزيد من التوازن للفريق الذي كان بحاجة إليه، كما شارك ميتلشتيت في أول مباراة من أول مباراتين له مع المنتخب في مركز الظهير الأيسر.

وتسببت التمريرة الخاطئة لميتلشتيت في منح المنتخب الهولندي هدف التقدم مبكرا، ولكنه رد بتقديم أداء رائع وتسجيل هدف التعادل بعدها بدقائق، قبل أن يسجل البديل نيكولاس فولكروغ هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للفريق الذي ارتدى قمصانا جديدة باللون الزهري.

وقال ناغلسمان واصفا أداء ميتلشتيت بالرائع: “الخطأ يحدث، ولكن رد الفعل هو المؤشر الأهم، وتعامل مع الأمر بشكل مثالي. الآن يتعين عليه الاستمرار، وأنا واثق من أنه سيلعب بنفس الأداء مرة أخرى في الصيف”.

وقال ميتلشتيت: “سعيد للغاية لأنني توجت أدائي بتسجيل هدف، وأنني كنت قادرا على تعويض خطأي. رأيتم اليوم أننا لم نجعل أي شيء يزعجنا”.

وبالنظر للصورة الكبرى، قال: “أعتقد أن الجماهير تدرك أن هناك شيئا ما يحدث هنا، وأن الشعور بالنشوة يتزايد”.

(د ب أ)