«انتصار المقاومة الفلسطينية والإفراج عن السجناء» يطبعان أمنيات السياسيين التونسيين في العام الجديد

تونس-«القدس العربي»: ركزت أغلب أمنيات السياسيين التونسيين في العام الجديد على انتصار المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلاً عن الدعوة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، وخاصة في إطار ما يُعرف بقضة “التآمر على أمن الدولة”.

وخلال مكالمة هاتفية الأحد، تبادل الرئيس قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، التهاني بحلول العام الجديد، وأكدا “عزمهما المشترك والثابت على المزيد من تطوير العلاقات الأخوية والمتينة التي تجمع شعبنا الواحد في كل من تونس والجزائر”.

كما “تم التعرض في هذه المكالمة لوقوف تونس والجزائر إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وكان سعيد دعا في رسالة تهنئة “مبكرة” بالعام الجديد، من سماهم “أحرار العالم” للوقوف إلى جانب الفلسطينيين وضد الصهيونية العالمية.

وأضاف خلال إشرافه على مجلس وزاري، الأربعاء الماضي: “إننا من منطلق قناعاتنا الراسخة نفعل كل ما نستطيع للوقوف إلى جانب أشقائنا في فلسطين السليبة، وبالرغم من أن قلوبنا تعتصر (بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة)، فإننا على يقين بأن النصر آت، وأن فلسطين ستتحرر كلها، وسيقيم الشعب الفلسطيني على أرضه دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين”.

فيما قدم هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، موجزاً لأغلب الأحداث التي شهدها العام الماضي، بقوله: “وطنياً، هي سنة الفشل والهروب إلى الأمام والتآمر على أمن المواطنين والرجوع إلى مربّع الاستبداد. ودولياً، هي سنة سقوط الإنسانية وكذبة الشرعيّة الدوليّة، ورجوع فلسطين والمقاومة إلى مركز الأحداث”.

وحول توقعاته للعام الجديد، كتب العجبوني: “وطنياً، ستكون سنة أصعب من سابقاتها على جميع الأصعدة ولست متفائلاً بأيّ انفراج. ودولياً، القوى الاستعمارية الكبرى ستكون الخاسر الأكبر من دعم الكيان الصهيوني”.

وأضاف: “كل ما أرجوه في هذه السنة الجديدة هو رفع المظلمة عن غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وخيام التركي ورياض بن فضل وزياد الهاني وكل المظلومين في المعتقلات التونسية، بمن فيهم عبير موسي وراشد الغنوشي وغيرهم، إلى أن يتمّ التأسيس لسلطة قضائية مستقلّة وعادلة، ويتمّ ضمان محاكمات تستجيب لمعايير العدالة. والتحرّر من القابليّة للاستعباد والاستغباء، والارتقاء من منطق الرّعايا إلى منطق المواطنين الذين يدافعون بمخالبهم عن حقّهم في الحريّة والكرامة والاحترام”.

وتابع بقوله: “دولياً، أتمنى المزيد من صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وسقوط الأنظمة العربيّة المتصهينة والمتخاذلة، وهزيمة الكيان الصهيوني الغاصب. وكلّ عام ونحن للحريّة والمواطنة والتحرّر أقرب”.

ودون الباحث والناشط السياسي سامي براهم تحت عنوان “أمنيات السنة القادمة”: “سنة مكلّلة بالنّصر لأهلنا في غزّة ومقاومتهم الباسلة رغم الآلام والجراح والفقد والحرمان والخيانات الداخلية والنفاق العالمي الرّسمي. سنة تحرير الأسرى من سجون العدوّ الغاصب وتوحيد صفوف القوى الفلسطينيّة. سنة الحريّة وفكّ أسر المساجين السّياسيين القابعين في سجوننا بتهم التآمر على وطن كانوا حرّاسه ومن ناضلوا في سبيل عزّته وكرامته زمن الاستبداد، سنة استعادة الوعي وحصحصة الحقّ أمام سراب البريق الخلّب للخطاب المنمّق الخاوي من المعنى والعقل، سنة الخصب والرّواء للحرّاثين والزرّاع ليكون الحصاد وفيراً والخير عميماً لبلدنا وشعبنا”.

ودون محمد القوماني القيادي السابق في حركة النهضة: “تمضي سنة 2023 التي عرفنا خلالها فصولاً من الظلم والألم والحزن والمصاعب والتشاؤم، ومشاهد من الكوارث الطبيعية القاسية والعنف الإنساني المخزي. ولكن يظل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2023 يوماً مشهوداً واستثنائياً، مفخرة للمقاومة الفلسطينية وعزاء للماسكين الجمر، والأوفياء لمبادئهم وقضاياهم، وبصيص أمل وتفاؤل لأصحاب الحقوق. وكانت سنة 2023 على الصعيد الشخصي سنة الانعراج، واتخاذ قرارات حاسمة، ألمس مع مرور الوقت صوابيتها وأسعد بتداعياتها”.

وأضاف: “نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء للمصابين، والنصر للمقاومة الوطنية والتحرّر للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. كما نرجو الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومستقبل أفضل لبلادنا ومنطقتنا وللعالم. وإنّ غداً لناظره قريب”.