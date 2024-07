انتصار ساحق لحزب العمّال في الانتخابات التشريعية البريطانية.. وستارمر رئيسا للوزراء- (صور وفيديو)

لندن: تعهد كير ستارمر بإحداث تغيير في بريطانيا باعتباره رئيس الوزراء المقبل، بعد أن حقق حزب العمال الذي يتزعمه فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية اليوم الجمعة، لينهي 14 عاما من حكم المحافظين غلب عليها الاضطراب.

وعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا كير ستارمر رئيسا للوزراء خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات. قبل ذلك، قبل الملك استقالة ريشي سوناك.

وفاز حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأغلبية ساحقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا، فيما عانى حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أسوأ أداء في التاريخ الطويل للحزب، بعد أن عاقبه الناخبون بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات العامة وسلسلة من الفضائح.

We said we will stop the chaos. And we will.

We said we will turn the page. And we have.

The work of change begins today. pic.twitter.com/nROZuPdxNj

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024