“انتظروني”.. هل كانت دعوة غانتس لانتخابات مبكرة مغازلة للمحتجين؟

من يريد انتخابات بالتوافق يحتاج إلى توافق قبل أي شيء. فقد رمى غانتس كرة في الهواء. واحتمال تبنيها من قبل حزب ما في الائتلاف قليل جداً، لكن رمي الكرة جاء بآمال أخرى: الإثبات للمقترعين بأن لحزبه استراتيجية سياسية، وهدفاً للتطلع إليه، وجلوسه في الحكومة مؤقت. لقد تحدث غانتس إلى حركة الاحتجاج التي تستيقظ من جديد أكثر مما تحدث إلى نتنياهو. انتظروني، يقول لهم. أنا في الطريق.

يقترح غانتس انتخابات كوسيلة لمنع الصدع في الشعب، كقرص تهدئة. يبدو هذا غريباً على مسامعي: الانتخابات فترة ساخنة جدًا في الساحة السياسية وفي الشارع على حد سواء. السياسيون يعملون كي يثيروا الناس، ويبرزوا الفوارق، وينموا الكراهية، ويوسعوا الصدوع. هذا ما يفترض حدوثه عندما يعلن عن انتخابات؛ سيخرج اليمين إلى الشوارع؛ ومثله الوسط – اليسار. وناشطو الشبكات الاجتماعية سيتحدثون عن حرب أهلية.

غانتس يفكر العكس: يؤمن بأن الشارع الإسرائيلي يعتمل في هذه اللحظة، على شفا الغليان. إذا ما أعلن عن انتخابات بالتوافق، سينتقل الصراع من الشوارع إلى الساحة السياسية. وسيكون للمحتجين من الجانبين عنوان يصبون فيه غضبهم: صندوق الاقتراع.

ربما: دوماً هناك احتمال لمفاجآت في السياسة. مسموح الاشتباه به، بغانتس، الذي تسحره كلمة “بالتوافق”. للأسف، يقف الإسرائيليون أمام عدد من المسائل التي يجب الحسم فيها. والتوافق ليس علاجاً سحرياً لكل ضر.

هو يسعى ليقوم بفعل استثنائي آخر: التنافس على رئاسة الوزراء بينما هو الآن وزير في حكومة خصمه. بشكل عام، الأحزاب التي تطالب بتقديم موعد الانتخابات تنسحب من الحكومة، وتفضل الوصول إلى رئاسة الوزراء من المعارضة. لكن المعارضة ليست بيتاً يشعر فيه غانتس بالراحة خصوصاً الآن، عند القتال، حين يفضل معظم ناخبيه رؤيته داخل الحكومة.

غانتس هو السياسي الكلاسيكي الذي يسره السير لابساً ثم يشعر أنه دون لباس، يعرف بأن تأثير آيزنكوت وتأثيره على قرارات الكابينت آخذ بالتردي. ومع ذلك، يؤمن بعدم التوصل إلى صفقة مخطوفين إذا لم يكن جالساً في الكابينت؛ وسيتعين على نتنياهو السير شوطاً آخر نحو بن غفير وسموتريتش. جلوسه هناك إسناد لقيادة جهاز الأمن، السد الذي يمنع الجنون. فعليه، انتخابات أم غير انتخابات، سيجلس في الكابينت ما دام بوسعه ذلك. لقد دعا للانتخابات في نقطة درك أسفل في حياة الحكومة القصيرة التي هو عضو فيها. الجيش يراوح في غزة؛ والتصفية المغلوطة لسبعة نشطاء من منظمة حقوق الإنسان ألحقت ضرراً جسيماً قد يتعذر إصلاحه لمواصلة اجتياح رفح. واغتيال الجنرال الإيراني قد يدهور إسرائيل إلى حرب إقليمية. العلاقات مع إدارة بايدن والرأي العام في أمريكا تتدهور إلى الهوة. بالتوازي، في الجبهة الداخلية، الأغلبية في الحكومة تبحث عن سبل للتملص من تجنيد الحريديم، وإشعال الضفة، وسكب مال على قطاع غير إنتاجي. عندما تعود الكنيست من الإجازة في أيار، ستطفو كل المشاكل من جديد بمستوى خطورة أعلى. لا غرو أن نتنياهو وحلفاءه لا يتحمسون للانتخابات.

ناحوم برنياع

يديعوت أحرونوت 4/4/2024