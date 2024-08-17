انتفاضة متأخرة من سان جيرمان تمنحه الفوز في لوهافر

لوهافر (فرنسا): استهل باريس سان جيرمان مشوار دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالفوز 4-1 في لوهافر، مستغلا انهيار صاحب الأرض في الدقائق الأخيرة ليبدأ الموسم بشكل رائع الجمعة.

وافتتح سان جيرمان التسجيل بعد ثلاث دقائق من البداية عندما أطلق لي كانغ-إن تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من جونسالو راموس.

لكن فرحة الضيوف لم تدم طويلا، إذ تعرض راموس لإصابة بعد تدخل قوي من أحد لاعبي لوهافر، ليضطر الدولي البرتغالي لمغادرة أرض الملعب مبكرا ودخل بدلا منه راندال كولو مواني.

وكاد كولو مواني يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي قابلها المهاجم الفرنسي غير المراقب بضربة رأس من مسافة قريبة، لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

وضغط أصحاب الأرض على سان جيرمان بعد الاستراحة وأدرك جوتيير لوريس التعادل في الدقيقة 48، وألغى الحكم هدفا سجله جوسوي كاسيمير لاعب لوهافر بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود لمسة يد في بناء الهجمة.

وقبل خمس دقائق من النهاية، انهار دفاع لوهافر.

وسجل عثمان ديمبلي هدفا من ضربة رأس قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة بتسديدة رائعة فيما اختتم كولو مواني التسجيل من علامة الجزاء.

وأبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سعادته بأداء الفريق، وقال للصحافيين “المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق. ربما بدأنا بهدوء شديد. سجلنا هدفا سريعا للغاية مما أدى لتراجع الأداء كثيرا”.

وتمثل إصابة راموس ضربة قوية لباريس سان جيرمان.

وقال المدرب الإسباني “لست طبيبا لكنها تبدو إصابة خطيرة. لا أعلم عدد الأسابيع التي سيغيبها عن الملاعب”.

(رويترز)