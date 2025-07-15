انتقادات حادة لمرشح ترامب لمنصب السفير لدى الأمم المتحدة

واشنطن: دافع مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والتز الثلاثاء عن استخدامه مجموعة دردشة للتباحث في خطط عسكرية في مواجهة تهم بالكذب، وذلك خلال جلسة لمناقشة تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

في آذار/مارس قال رئيس تحرير مجلة “ذي أتلانتيك” إن والتز ضمّه من طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على تطبيق “سيغنال” ناقش خلالها مسؤولون ضربات وشيكة لليمن.

واتّهم السناتور الديموقراطي كوري بوكر والتز بتعمّد إلحاق الأذى بالصحافي بادّعائه زورا أن الأخير اخترق المجموعة.

وقال بوكر متوجّها إلى والتز “لم تعمد فحسب الى عدم تحمل المسؤولية، بل كذبت”.

وأعرب بوكر عن “خيبة أمل عميقة إزاء ما أعتبره إخفاقا في القيادة من جانبك”.

وأشار والتز إلى توجيهات للرئيس السابق جو بايدن كانت تتيح استخدام تطبيق سيغنال المشفر، لافتا إلى أن البيت الأبيض لم يتّخذ أي إجراء تأديبي.

وتابع “إن استخدام (تطبيق) سيغنال لم يكن مصرحا به فقط، بل ما زال مصرحا به وموصى به بشدة”، مشددا على ان أي معلومات “سرية” لم يتم تداولها في الدردشة.

هذا التفسير لم يقنع السناتور الديمقوراطي كريس كونز الذي أبدى قلقه إزاء عدم اتّخاذ البيت الأبيض أي إجراء.

وقال كونز “كنت تشارك تفاصيل حول ضربة جوية وشيكة، توقيت الانطلاق والأهداف المحتملة”، مشددا على أن هذه المعلومات “حساسة بشكل مثبت”.

وبقي والتز الذي سبق أن شغل منصب نائب وضابط في القوات الخاصة، أقل من أربعة أشهر في منصب مستشار الأمن القومي قبل أن يعيّن ترامب في الأول من أيار/مايو بدلا منه ماركو روبيو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية.

لم ينف والتز أنه بقي يتقاضى راتبه، وشدد على أنه لم يتم “فصله” وما زال يعمل “مستشارا”.

السناتور جاكي روزن التي أثارت قضية الراتب، شدّدت على وجود تناقض بين أفعال والتز وتعهّده “القضاء على الهدر والإنفاق غير الضروري في الأمم المتحدة”.

وخفّض ترامب بشكل كبير المساعدات الخارجية وسحب الولايات المتحدة من هيئات عدة مدعومة من الأمم المتحدة.

وتعهّد والتز الدفع نحو إصلاحات في الأمم المتحدة، متّهما المنظمة بـ “معاداة السامية” وبـ”التسييس الراديكالي” بسبب انتقاداتها لإسرائيل والولايات المتحدة، على الرغم من أن واشنطن هي أكبر ممول لها.

وقال إن الأمم المتحدة “انحرفت عن مهمتها الأساسية المتمثلة في صنع السلام”، وأضاف “لقد تضاعفت إيرادات الأمم المتحدة أربع مرات في الأعوام العشرين الماضية، مع ذلك أقول إن السلام في العالم لم يتضاعف أربع مرات”.

(أ ف ب)